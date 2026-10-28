NBA／兩天體驗卡用完了？雷納德膝傷又休兵 名嘴噴「體育史最糟超巨」

曾在2019年率領暴龍奪冠的雷納德（Kawhi Leonard），今年休賽季重返多倫多後，沒想到新賽季才打2場，便因左膝腫脹再度高掛免戰牌，預計缺席數周。對此，ESPN知名球評史密斯（Stephen A. Smith）在節目中火力全開，將雷納德形容為「體育史上最糟糕的超級巨星」，狠酸他是「不用工作也能領薪水的大師」。

對於雷納德再度因傷缺陣，史密斯在《First Take》痛批，「這是體育史上最糟糕的超級巨星！當然，他的傷勢是真的，我並沒有質疑這一點，但我不想再聽到什麼他休賽季沒有機會訓練的說法。」

史密斯接著表示，「他已經領了數億美元的薪水，他是個老將，完全知道自己需要做些什麼才能準備好新賽季，但他根本就是這方面的大師。」

根據ESPN記者查拉尼亞（Shams Charania）報導，雷納德因左膝腫脹，預計缺席數周，儘管核磁共振檢查並未發現結構性損傷，但球隊仍決定讓他暫時休兵，透過治療及復健逐步恢復身體狀態。暴龍官方則表示，雷納德將至少缺席1周，並於下周重新評估傷勢。

事實上，雷納德原本還參加暴龍對灰狼賽前的投籃練習，卻因膝蓋出現不適，最終遭醫療團隊臨時取消出賽資格。

現年35歲的雷納德新賽季僅出賽2場，場均繳出19.5分、7.5籃板、1.5助攻及3.5抄截，投籃命中率僅32.4%，三分球命中率28.6%。