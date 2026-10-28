快訊

認定低價傾銷 日本將對台灣、大陸鎳系鋼材徵收5年反傾銷稅

上午10時59分花蓮近海規模3.7地震 最大震度2級

汽修技師的車絕不做6件事…看似省錢卻可能傷車、甚至危及安全

聽新聞
0:00 / 0:00

NBA／兩天體驗卡用完了？雷納德膝傷又休兵 名嘴噴「體育史最糟超巨」

聯合新聞網／ 綜合報導
雷納德因左膝腫脹再度高掛免戰牌，史密斯將他形容為「體育史最糟超巨星」。 美聯社
雷納德因左膝腫脹再度高掛免戰牌，史密斯將他形容為「體育史最糟超巨星」。 美聯社

曾在2019年率領暴龍奪冠的雷納德Kawhi Leonard），今年休賽季重返多倫多後，沒想到新賽季才打2場，便因左膝腫脹再度高掛免戰牌，預計缺席數周。對此，ESPN知名球評史密斯（Stephen A. Smith）在節目中火力全開，將雷納德形容為「體育史上最糟糕的超級巨星」，狠酸他是「不用工作也能領薪水的大師」。

對於雷納德再度因傷缺陣，史密斯在《First Take》痛批，「這是體育史上最糟糕的超級巨星！當然，他的傷勢是真的，我並沒有質疑這一點，但我不想再聽到什麼他休賽季沒有機會訓練的說法。」

史密斯接著表示，「他已經領了數億美元的薪水，他是個老將，完全知道自己需要做些什麼才能準備好新賽季，但他根本就是這方面的大師。」

根據ESPN記者查拉尼亞（Shams Charania）報導，雷納德因左膝腫脹，預計缺席數周，儘管核磁共振檢查並未發現結構性損傷，但球隊仍決定讓他暫時休兵，透過治療及復健逐步恢復身體狀態。暴龍官方則表示，雷納德將至少缺席1周，並於下周重新評估傷勢。

事實上，雷納德原本還參加暴龍對灰狼賽前的投籃練習，卻因膝蓋出現不適，最終遭醫療團隊臨時取消出賽資格。

現年35歲的雷納德新賽季僅出賽2場，場均繳出19.5分、7.5籃板、1.5助攻及3.5抄截，投籃命中率僅32.4%，三分球命中率28.6%。

雷納德 NBA 暴龍 名嘴 體育 ESPN Kawhi Leonard 史密斯 多倫多

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

相關新聞

NBA／灰狼愛德華傳右膝動刀缺陣兩個月 雷納德也爆膝傷

NBA新賽季才剛開打，各隊就遭遇嚴重傷兵打擊，其中本季回鍋暴龍的雷納德（Kawhi Leonard）因左膝腫脹，預計將缺席數周；而昨天對騎士才剛拿下單場47分的灰狼愛德華（Anthony Edwards），也因右膝傷勢將進行關節鏡手術，面臨長達兩個月的休養期。

NBA／熱火開季4連敗遭外界砲轟 阿德巴約喊冤：我被當成代罪羔羊

季前重磅補強的熱火開季卻陷入連敗低潮，吞下近20年來最慘的開季0勝4敗，明星中鋒阿德巴約（Bam Adebayo）更成為輿論箭靶，他於今天受訪時表示，外界的批評聲浪把他當成了「代罪羔羊」，但他強調自己不會過度擔心，並喊話要球迷等著看球隊反彈。

NBA／跟字母哥打球不好玩！ 前隊友：很難配合的球員

熱火迎來「字母哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）後，沒想到新賽季卻苦吞4連敗。對此，曾在2021年與他共同奪冠的前NBA球星提格（Jeff Teague），近日也在節目中直言，「跟字母哥一起打球一點都不好玩」，認為他若不改變打法，熱火恐難以走出低潮。

NBA／兩天體驗卡用完了？雷納德膝傷又休兵 名嘴噴「體育史最糟超巨」

曾在2019年率領暴龍奪冠的雷納德（Kawhi Leonard），今年休賽季重返多倫多後，沒想到新賽季才打2場，便因左膝腫脹再度高掛免戰牌，預計缺席數周。對此，ESPN知名球評史密斯（Stephen A. Smith）在節目中火力全開，將雷納德形容為「體育史上最糟糕的超級巨星」，狠酸他是「不用工作也能領薪水的大師」。

NBA／假摔罰6萬仍不怕！湖人小將不服：能贏球我繼續摔

湖人新賽季迎來開局3連勝，不過陣中前鋒威廉斯（Ziaire Williams）卻因假摔遭NBA開罰2000美元（約新台幣6.4萬元），沒想到他不但不認同聯盟判決，甚至放話，「若為了贏球必須再假摔一次，還是會這麼做！」。

NBA／最強矮腳虎獲至高榮譽！黃蜂將退役「小蟲」波格斯1號球衣

身高僅約160公分、卻在長人如林的NBA賽場上譜寫傳奇的「小蟲」波格斯（Muggsy Bogues），今天由黃蜂球團正式宣布，將於明年2月12日正式退役他的1號球衣，表彰他對球隊長達數10年的卓越貢獻。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。