NBA／跟字母哥打球不好玩！ 前隊友：很難配合的球員

熱火迎來「字母哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）後，沒想到新賽季卻苦吞4連敗。對此，曾在2021年與他共同奪冠的前NBA球星提格（Jeff Teague），近日也在節目中直言，「跟字母哥一起打球一點都不好玩」，認為他若不改變打法，熱火恐難以走出低潮。

「我無意冒犯史波史特拉（Erik Spoelstra），他是很棒的教練，但看到他們的比賽計畫，我真的會想，你們到底在做什麼？」提格在《Club 520》坦言。

「熱火其實可以打得不錯，但字母哥必須改變他的打法。我之前就說過，跟字母哥一起打球並不好玩，這不代表他不是偉大的球員，他非常出色，是MVP，也是史上最好的球員之一，但他真的是一個很難配合的隊友。」

提格進一步表示，「哈勒戴（Jrue Holiday）是我見過唯一能與他成功搭配的控衛，他就像瑞士刀一樣，甚至想打小前鋒都沒問題。我以為他會改變想法，既然來這裡是為了贏球，那他可能會成為一個場均25分、8籃板、8助攻的球員，而不是35分、8籃板、8助攻。」

事實上，安戴托昆波開季前4戰，場均貢獻28.5分、9.5籃板及5助攻，投籃命中率高達55.7%，甚至單場貢獻29分、14籃板、11助攻，完成加盟熱火後首度大三元，卻始終無法轉換成勝場。

此外，提格也點名楊恩（Trae Young）、莫蘭特（Ja Morant）等需要大量持球的後衛，質疑他們是否能與字母哥共存，並以里拉德（Damian Lillard）過去在公鹿的合作經驗為例，認為球員之間的適配性才是關鍵。