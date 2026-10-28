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NBA／熱火開季4連敗遭外界砲轟 阿德巴約喊冤：我被當成代罪羔羊

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導

季前重磅補強的熱火開季卻陷入連敗低潮，吞下近20年來最慘的開季0勝4敗，明星中鋒阿德巴約（Bam Adebayo）更成為輿論箭靶，他於今天受訪時表示，外界的批評聲浪把他當成了「代罪羔羊」，但他強調自己不會過度擔心，並喊話要球迷等著看球隊反彈。

熱火昨天在主場以109：113不敵獨行俠後，苦吞開季4連敗，身為球隊核心的阿德巴約表現低迷，此役10投僅3中，三分球5投盡墨，全場僅進帳8分。本季至今，他的場均數據下滑至11.8分、7.3籃板，投籃命中率僅40%，三分球命中率更只有16.7%。

談到外界排山倒海的質疑聲，阿德巴約直言，「籃球比賽不能想太多，對我來說，只是球暫時投不進而已，我不會過度鑽牛角尖。很有趣的是，外界的雜音想把我當成代罪羔羊，但當情勢扭轉、當能量轉換的那一天到來時，就請準備好面對吧。」

熱火今年夏天透過重磅交易網羅「字母哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo），外界預期阿德巴約的數據可能會受到些許稀釋。不過，當被問到安戴托昆波的加盟是否影響個人發揮時，阿德巴約將主因歸咎於自己外線手感不佳，「今年我只是嘗試出手更多三分球，就是這樣。但就像我說的，球總會投進的，當那一刻到來時，情況就會改變。」

熱火總教練史波史特拉（Erik Spoelstra）也聲援子弟兵，認為阿德巴約只是「還沒看到球空心進網」，「他有很多好的空檔機會，只是沒辦法把握住。但我了解他的個性和韌性，我們會一起想辦法找回他在舒適區的侵略性。」

新加盟的安戴托昆波則坦言，球隊正處於陣痛期，全隊都在適應彼此，「不只是他，每個人都在努力找出各自的定位和該做的事，試著不要踩到彼此的腳步。」

阿德巴約 熱火 NBA

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