NBA／金塊慘敗勇士20分！約柯奇再槓主場球迷：噓自家球隊不是真球迷

金塊今天在主場以20分之差慘敗給勇士，開季戰績下滑至1勝2敗，當家球星約柯奇（Nikola Jokic）全場繳出19分11助攻7籃板，仍無法阻止球隊在下半場遭到對手拉開差距。

值得關注的是，約柯奇賽後再度被問到先前批評主場球迷發出噓聲的爭議，他不僅沒有收回發言，反而重申立場，直言那些對自家球隊喝倒采的人，根本稱不上真正的球迷。

這場爭議起源於2天前金塊對鵜鶘的主場開幕戰。當時金塊一度落後多達23分，進入第四節時仍有19分差距，主場觀眾對球隊表現相當不滿，甚至傳出噓聲。不過，金塊隨後打出37：18的猛烈攻勢，成功將比賽逼進延長賽，最終完成驚天大逆轉。

儘管贏球，約柯奇對於球迷在球隊陷入低潮時發出噓聲的行為，仍感到相當不滿。「我其實很高興你提到這件事，因為我們在本季第1場主場比賽就被自己的球迷噓了。」約柯奇當時表示。

他接著毫不客氣地說：「我認為那些噓我們的球迷，以後就不需要再來了。因為如果你們真的關注這支球隊，就應該知道我們從來不會放棄，而且我們以前也曾經從更糟糕，或是類似的劣勢中逆轉。」

約柯奇甚至強調：「如果你問我的意見，我認為他們已經不受歡迎了。」

這番言論引發外界討論，而在金塊今天慘敗勇士後，約柯奇再次面對相關提問。

有記者詢問，過去曾在歐洲打球、經歷過充滿敵意的客場氣氛，是否讓他對丹佛主場的噓聲有不同感受？

約柯奇態度相當堅定，直接回應：「我說過的話就是我的立場，我會堅持我說過的話。」

他進一步解釋，自己職業生涯曾經歷各種不同的比賽環境，無論是觀眾稀少的小型比賽，或是擠滿上萬人的大型球場，都不會讓他感到陌生。

「我曾經在比這裡惡劣得多的環境下打球。我打過只有10個人、50個人、100個人觀看的比賽，也在1萬人、1萬5000人面前打過球，什麼樣的環境都經歷過。」

不過，約柯奇認為，觀眾人數或現場氣氛是否激烈，都不是問題的核心。

「但我真的不習慣看到球迷對自己的球隊發出噓聲。」

當記者進一步詢問，歐洲球迷通常是對客隊喝倒采，而不是對自己支持的球隊發出噓聲，是否正是兩者最大的差別時，約柯奇依舊沒有改變態度。

「我以前從來沒聽過這種情況。也許真的有人會這麼做，但我認為那些人不是真正的球迷。」

除了持續與主場球迷的爭議，約柯奇也對金塊開季的整體表現相當不滿。

今天面對勇士，金塊下半場遭到對手壓制，最終以20分之差吞敗。當被問到球隊目前最需要改善哪個環節時，約柯奇毫不猶豫地表示，問題根本不只出在單一方面。

「說實話，所有方面都需要改善。」

其中，最讓約柯奇無法接受的，就是金塊開季以來的防守表現。

「我們根本防不住對手。」約柯奇直言，「每支球隊面對我們都能拿下120分、130分，這種事情絕對不能發生。」