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NBA／比柯瑞還神速！黃蜂米勒170場轟進500記三分球 史上第2快

聯合新聞網／ 綜合報導
米勒寫紀錄。 法新社
米勒寫紀錄。 法新社

黃蜂年輕小當家米勒（Brandon Miller）新賽季持續展現驚人得分爆發力，今天主場迎戰華盛頓巫師，不僅狂轟生涯新高39分，率領黃蜂擊敗對手，更在上半場投進生涯第500記三分球，僅花170場比賽就達成里程碑，成為NBA史上第2快完成這項紀錄的球員，速度甚至超越勇士巨星柯瑞（Stephen Curry）。

黃蜂此役在總教練李伊（Charles Lee）率領下出戰，但陣中潛力新星庫尼普爾（Kon Knueppel）因傷缺陣，讓米勒必須承擔更多進攻責任。所幸他開賽就展現火燙手感，成為黃蜂穩住戰局的關鍵人物。

米勒上半場三分球6投3中，獨拿18分，尤其第二節剩下8分多鐘時，成功投進個人生涯第500記三分球，一舉寫下歷史紀錄。

根據統計，米勒只花170場比賽，就累積投進500記三分球，成為NBA史上達成這項里程碑速度第2快的球員，僅次於羅賓森（Duncan Robinson）締造的152場紀錄。

更令人驚訝的是，以三分球聞名的柯瑞，當年花了221場比賽才達成生涯500記三分球，比米勒多出51場，凸顯這名黃蜂新星在生涯初期的外線產量有多驚人。

值得注意的是，在史上最快投進500記三分球的前10名球員當中，只有里拉德（Damian Lillard）是在2020年代以前完成這項紀錄，他早在2015年就達標，也反映出近年NBA比賽風格轉變，三分球已逐漸成為球隊進攻的重要武器。

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