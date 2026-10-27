NBA／火箭4連勝森根大爆發！點名最重要隊友：有他在場打球太輕鬆

火箭當家中鋒森根（Alperen Sengun）開季以來表現相當火燙，除了個人能力持續提升外，另一項重要因素就是主控范弗利特（Fred VanVleet）的回歸。

擁有出色組織能力的范弗利特，能夠替森根分擔持球與發動進攻的責任，讓這名土耳其中鋒不必每次都從低位辛苦要球，而是可以在高位接應，利用自身的傳球視野、進攻技巧與隊友配合。這樣的改變不僅讓火箭進攻運作更加流暢，也讓森根能夠把更多精力投入得分與防守。

事實上，森根本季得分較高的比賽，都發生在范弗利特能夠上場的情況下。反觀火箭上周六首次對決老鷹時，范弗利特因負荷管理缺陣，森根當場只攻下17分，是他本季至今最低的單場得分。

儘管當時火箭仍是擊敗老鷹，但范弗利特在場上所提供的組織能力，顯然能夠進一步釋放森根的進攻潛力。

隨著范弗利特重新回到輪替陣容，加上火箭大部分核心球員都保持健康，球隊整體攻守運作逐漸步上軌道，森根也打出生涯極具代表性的開季表現。

「范弗利特在場上真的讓我打球變得更輕鬆。」森根受訪時表示，「其實我去年就一直這麼說了。我想，對於他的回歸，最開心的人應該就是我。」

森根指出，自己與范弗利特雖然分別擔任中鋒與控球後衛，但兩人對籃球的理解相當接近，因此總能在場上迅速找到合作方式。

「我覺得我們的思考方式是一樣的，看待比賽的角度也相同。他是一名控球後衛，我是一名長人，但我同樣擁有很好的球場視野。」

森根強調，自己從小就是在這樣的籃球風格中成長，因此相當清楚如何與范弗利特搭配，也知道該如何配合他的組織節奏。

「我從小就是打這種風格的籃球，所以我很清楚該怎麼跟他一起打球，以及如何彼此適應。我信任他，他也信任我。」

范弗利特上季因傷缺陣，未能與森根並肩作戰，但兩人並沒有因此失去聯繫。森根透露，即使范弗利特只能在場邊觀看比賽，雙方仍持續交流，討論球隊的進攻與比賽內容。

「雖然他去年沒有和我一起上場，但他一直在場外觀察。事實上，從第1天開始，我們就始終保持溝通。」森根認為，范弗利特對火箭最大的價值，並不單純體現在得分數據，而是他對比賽的判斷能力，以及能夠讓整支球隊維持良好運作的領導特質。

「我一直都說，就算范弗利特沒有得分，光是他閱讀比賽的能力、指揮球隊的方式，以及凝聚隊友的本事，就已經非常重要。」

他接著強調：「整個NBA其實沒有太多像范弗利特這樣的控球後衛。他對我們真的非常、非常重要。我絕對很高興他能夠回來。」