快訊

乳房超音波做一半…板橋女婦產科醫師偷吸女病患胸部 下場出爐

丈夫謀財害命？河口湖命案死者出國前曾落軌 高鐵回應了

聽新聞
0:00 / 0:00

NBA／火箭4連勝森根大爆發！點名最重要隊友：有他在場打球太輕鬆

聯合新聞網／ 綜合報導
森根和范弗利特。 美聯社
森根和范弗利特。 美聯社

火箭當家中鋒森根（Alperen Sengun）開季以來表現相當火燙，除了個人能力持續提升外，另一項重要因素就是主控范弗利特（Fred VanVleet）的回歸。

擁有出色組織能力的范弗利特，能夠替森根分擔持球與發動進攻的責任，讓這名土耳其中鋒不必每次都從低位辛苦要球，而是可以在高位接應，利用自身的傳球視野、進攻技巧與隊友配合。這樣的改變不僅讓火箭進攻運作更加流暢，也讓森根能夠把更多精力投入得分與防守。

事實上，森根本季得分較高的比賽，都發生在范弗利特能夠上場的情況下。反觀火箭上周六首次對決老鷹時，范弗利特因負荷管理缺陣，森根當場只攻下17分，是他本季至今最低的單場得分。

儘管當時火箭仍是擊敗老鷹，但范弗利特在場上所提供的組織能力，顯然能夠進一步釋放森根的進攻潛力。

隨著范弗利特重新回到輪替陣容，加上火箭大部分核心球員都保持健康，球隊整體攻守運作逐漸步上軌道，森根也打出生涯極具代表性的開季表現。

「范弗利特在場上真的讓我打球變得更輕鬆。」森根受訪時表示，「其實我去年就一直這麼說了。我想，對於他的回歸，最開心的人應該就是我。」

森根指出，自己與范弗利特雖然分別擔任中鋒與控球後衛，但兩人對籃球的理解相當接近，因此總能在場上迅速找到合作方式。

「我覺得我們的思考方式是一樣的，看待比賽的角度也相同。他是一名控球後衛，我是一名長人，但我同樣擁有很好的球場視野。」

森根強調，自己從小就是在這樣的籃球風格中成長，因此相當清楚如何與范弗利特搭配，也知道該如何配合他的組織節奏。

「我從小就是打這種風格的籃球，所以我很清楚該怎麼跟他一起打球，以及如何彼此適應。我信任他，他也信任我。」

范弗利特上季因傷缺陣，未能與森根並肩作戰，但兩人並沒有因此失去聯繫。森根透露，即使范弗利特只能在場邊觀看比賽，雙方仍持續交流，討論球隊的進攻與比賽內容。

「雖然他去年沒有和我一起上場，但他一直在場外觀察。事實上，從第1天開始，我們就始終保持溝通。」森根認為，范弗利特對火箭最大的價值，並不單純體現在得分數據，而是他對比賽的判斷能力，以及能夠讓整支球隊維持良好運作的領導特質。

「我一直都說，就算范弗利特沒有得分，光是他閱讀比賽的能力、指揮球隊的方式，以及凝聚隊友的本事，就已經非常重要。」

他接著強調：「整個NBA其實沒有太多像范弗利特這樣的控球後衛。他對我們真的非常、非常重要。我絕對很高興他能夠回來。」

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

相關新聞

NBA／勇士倫德伯格一數據比肩歐尼爾等3傳奇！柯瑞也創個人首見紀錄

勇士隊首輪第11順位新秀倫德伯格（Yaxel Lendeborg）今天狂砍31分12籃板，成為1985-86賽季起第4位，生涯前4場累積至少85分35籃板的球員。

NBA／熱火開季4連敗誰背鍋？ 阿德巴約不滿被當戰犯：如果我們10連勝呢？

邁阿密熱火休賽季重磅交易迎來「字母哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo），原本被看好成為新賽季的爭冠熱門，沒想到開季卻陷入低潮，至今苦吞4連敗，一勝難求。

NBA／金塊慘敗勇士20分！約柯奇再槓主場球迷：噓自家球隊不是真球迷

金塊今天在主場以20分之差慘敗給勇士，開季戰績下滑至1勝2敗，當家球星約柯奇（Nikola Jokic）全場繳出19分11助攻7籃板，仍無法阻止球隊在下半場遭到對手拉開差距。

NBA／比柯瑞還神速！黃蜂米勒170場轟進500記三分球 史上第2快

黃蜂年輕小當家米勒（Brandon Miller）新賽季持續展現驚人得分爆發力，今天主場迎戰華盛頓巫師，不僅狂轟生涯新高39分，率領黃蜂擊敗對手，更在上半場投進生涯第500記三分球，僅花170場比賽就達成里程碑，成為NBA史上第2快完成這項紀錄的球員，速度甚至超越勇士巨星柯瑞（Stephen Curry）。

NBA／火箭4連勝森根大爆發！點名最重要隊友：有他在場打球太輕鬆

火箭當家中鋒森根（Alperen Sengun）開季以來表現相當火燙，除了個人能力持續提升外，另一項重要因素就是主控范弗利特（Fred VanVleet）的回歸。

NBA／勇士主帥形容像牛一樣強壯！倫德伯格：太離譜了

勇士隊首輪第11順位新秀倫德伯格（Yaxel Lendeborg）今天面對金塊隊，全場19投9中，罰球13中12，砍下31分12籃板6助攻，幫助勇士以134：114爆冷贏球，賽後勇士主帥柯爾（Steve Kerr）對倫德伯格讚譽有加，倫德伯格也認為自己的表現很離譜。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。