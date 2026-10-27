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NBA／勇士主帥形容像牛一樣強壯！倫德伯格：太離譜了
勇士隊首輪第11順位新秀倫德伯格（Yaxel Lendeborg）今天面對金塊隊，全場19投9中，罰球13中12，砍下31分12籃板6助攻，幫助勇士以134：114爆冷贏球，賽後勇士主帥柯爾（Steve Kerr）對倫德伯格讚譽有加，倫德伯格也認為自己的表現很離譜。
倫德伯格生涯前4戰攻下87分，是1959年張伯倫（Wilt Chamberlain）以來，前4戰得分最多的勇士新秀。柯瑞（Stephen Curry）是勇士上一位單場至少拿下30分10籃板5助攻的新秀，當時是2010年，倫德伯格才8歲。
比賽最後階段，勇士老將柯瑞與格林（Draymond Green）甚至不必重返球場，倫德伯格就帶隊收拾比賽。柯爾賽後受訪時說：「他強壯得像頭牛又有技術。今晚大家都看到了，比賽所有關鍵時刻，我們都直接把球交給他，一名菜鳥已經這麼成熟，極為罕見。」
格林也讚嘆小老弟，「他能把自己的意志強加在比賽上，我不管你幾歲，這裡是NBA。」
當被問到是否連自己都感到意外，倫德伯格說：「絕對有，尤其是這場比賽，我罰了13球，太瘋狂了，對我來說太離譜了。」
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