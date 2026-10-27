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NBA／在湖人拿不到球！八村壘：來到快艇做好準備承擔更多責任

聯合新聞網／ 綜合報導
八村壘加盟快艇後準備扛起更重戰術角色，將展現進攻侵略性與組織能力；總教練魯肯定他的傳球判斷與空間掌控能力。 法新社
八村壘加盟快艇後準備扛起更重戰術角色，將展現進攻侵略性與組織能力；總教練魯肯定他的傳球判斷與空間掌控能力。 法新社

過去效力於湖人的八村壘，在今年夏天加盟快艇，面對新賽季正式宣告準備好扛起更重大的戰術角色。並且坦言過去在湖人隊，隊上有詹姆斯（LeBron James）、唐西奇（Luka Doncic）等人，始終默默扮演任何球隊需要的角色；如今來到快艇，他表示自己已蓄勢待發，將展現更強烈進攻侵略性與組織能力。

八村在接受《ClutchPoints》專訪時也談到：「大家以為我只有一個賽季表現好，但我其實一直在延續這種表現，我連續三年三分球命中率達到 45%，中距離命中率也有 50% 到 60%，這三年我的投籃命中率一直名列前五」

他也坦言在湖人對打球的不易：「那裡關注度極高。我必須去適應，我可以融入任何類型的球隊，但我認為這正是大家一直在討論的事。我的技能包裡絕對不止這些，但無論身在何處，我都是為了球隊而戰，所以只要他們要我做什麼，我都會去完成。」

八村壘加盟快艇後準備扛起更重戰術角色，將展現進攻侵略性與組織能力；總教練魯肯定他的傳球判斷與空間掌控能力。 美聯社
八村壘加盟快艇後準備扛起更重戰術角色，將展現進攻侵略性與組織能力；總教練魯肯定他的傳球判斷與空間掌控能力。 美聯社

如今，在例行賽開季面臨傷兵潮的快艇隊中，八村已成為戰術核心球員之一。儘管開季手感有些掙扎，總教練魯（Tyronn Lue）對目前所看到的八村依然印象深刻：「大家已經看到我們在開季前兩場比賽以及訓練營中是怎麼使用他的。但我們必須確保讓他拿到球時是在他舒服的位置上，讓他能掌控自己的空間。他同時也展現出了出色的傳球能力，一旦遭遇包夾或對手協防，他知道如何做出正確的戰術選擇。」

八村壘仍在適應新球隊的新角色，且隊友之間也還在建立默契，他表示：「我必須表現得更有侵略性才能幫助球隊贏球。無論他們要求什麼、需要什麼，或者我自己覺得需要做什麼，我都必須去執行。」

NBA 快艇 八村壘

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