NBA／公鹿比熱火早拿下賽季首勝！官方諷：佛羅里達球迷糟糕的一天

休賽季密爾瓦基公鹿隊將「字母哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）交易至邁阿密熱火隊，結果熱火今天苦吞開季4連敗；公鹿則是以110：102擊敗印第安那溜馬隊首勝開張。另外，美國職棒世界大賽密爾瓦基釀酒人隊以10：1痛宰坦帕灣光芒隊，公鹿官方就發文嘲諷：「對佛羅里達球迷來說真是糟糕的一天。」

熱火以109：113輸給獨行俠隊，安戴托昆波全場29分14籃板11助攻再次淪為空響，本季0勝4敗開局。公鹿方面，「英雄哥」赫洛（Tyler Herro）砍下23分10籃板7助攻，帶隊中止3連敗，也是本季首勝。

公鹿官方就發文嘲諷：「對佛羅里達球迷來說真是糟糕的一天。」

不過公鹿主場票房也受到嘲諷，有媒體轉發賽前5分鐘觀眾席一堆空位的畫面，根據資料，公鹿主場人容納人數約17385人，今天進場人數僅10674人，上座率61.40%。

公鹿首輪第13順位新秀阿門特（Nate Ament）成為本場看點之一，他上場14分鐘，8投3中，拿下7分3籃板，由於他身材比較瘦，因此經常成為對手打點對象。公鹿總教練詹金斯（Taylor Jenkins）肯定他的表現，「我覺得阿門特下半場表現很棒，願意用身體去拚、在防守端卡位對抗、補防、用臂展干擾投籃、積極跑位。」