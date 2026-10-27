NBA／火箭升空開季4連勝 森根全能數據比肩約柯奇神級紀錄

火箭當家中鋒森根（Alperen Sengun）延續開季以來的火燙狀態，今天主場面對老鷹又繳出29分、9籃板、9助攻、6抄截的全能表現，帶領球隊以120：110擊敗對手，連續2場交手都拿下勝利，且將連勝場次推進至4場。

根據統計，NBA歷史上過去只有約柯奇（Nikola Jokic）曾以中鋒身分，在單場比賽繳出至少29分9籃板9助攻6抄截的數據，如今森根成為第2位達成這項紀錄的長人，也讓他的全能身手再次受到矚目。

杜蘭特（Kevin Durant）賽後談到森根出色表現，直言，「那些球隊竟然以為，在低位或罰球線附近採取一對一防守，就能限制住森根。我想他們一定是今年夏天看了太多篇唱衰他的爛文章，才會有這種想法。」

除了森根的全能表現，杜蘭特也貢獻22分，史密斯（Jabari Smith Jr.）則攻下16分、12籃板、5助攻，其中籃板數居全隊之冠，成為火箭穩住禁區的重要功臣。

老鷹陣中核心強森（Jalen Johnson）攻下全隊最高21分，麥凱倫（CJ McCollum）也有20分進帳，但球隊在第四節追到僅落後2分後，卻接連陷入得分荒，防守端又無法阻止火箭外線攻勢，錯失逆轉機會。

火箭展現強大的攻守競爭力，尤其森根持續扮演進攻核心，面對老鷹禁區更是予取予求。不僅靠著腳步與技巧頻頻得分，也利用出色的傳球視野串聯隊友，幫助火箭掌握比賽節奏。

統計本季至今，森根平均繳出24.5分、9.0籃板、7.0助攻及1.8抄截，投籃命中率高達58%，三分球命中率更達66%，罰球命中率則為77%，展現驚人的進攻效率。