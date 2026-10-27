NBA／安比德缺陣41歲詹皇扛中鋒 無奈喊話：我加盟可不是為了打5號位

費城76人隊今（26）日於主場迎戰底特律活塞隊，在當家中鋒安比德（Joel Embiid）因足底筋膜炎傷勢管理休戰的情況下，41歲「詹皇」詹姆斯（LeBron James），被迫頂替先發中鋒。然而最終76人以93：106不敵活塞，詹姆斯賽後也坦言，「我們那裡坐著一個MVP呢，我加盟這裡可不是為了長期打5號位。」

76人休賽季簽下新秀中鋒胡克波提（Ariel Hukporti）作為替補，不料胡克波蒂在季前賽首場就遭遇右跟腱撕裂，在禁區調度上陷入空前荒，76人最快可能要等到12 才有薪資空間簽下新球員填補禁區缺口。總教練諾斯（Nick Nurse）賽前也無奈苦笑：「我們隊上大概只剩3個人能勉強打5號位了。」

這場是詹姆斯自2021-22賽季效力湖人後，相隔5個賽季再度客串5號位，儘管今日15投8中，貢獻18分、5助攻，但仍日不敵活塞的強勢攻擊。賽後記者會上，詹姆斯受訪時也指著安比德表示：「我們那邊坐著一位MVP呢。我來這裡可不是為了打5號位，所以我並不覺得這會是一個長期的選擇。」