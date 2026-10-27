NBA／29分大三元也救不了熱火 字母哥坦言全隊充滿沮喪情緒

熱火本賽季交易得到球星「字母哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo），未料開季苦吞4連敗，他也坦言：「遇到這樣的狀態讓球隊充斥著沮喪的情緒，但我們應該保持耐心，相信一定會找出辦法的。」

安戴托昆波今天上場39分鐘，繳出29分、15籃板、11助攻，完成大三元，可惜最終熱火仍不敵獨行俠，吞下開季至今第四場敗仗。他賽後受訪時談到，「這種時候越應該保持耐心，如果開始出現恐慌的情緒，那事情只會變得更加糟糕。我們必須信任彼此，當事情不如預期時，我們得更加團結咬牙挺過去，我的努力程度也必須更好，由我來奠定基礎。」

在進攻方面，安戴托昆波提到，「明明有空檔機會卻沒能把握。當事情不順利時，彼此之間的信任感好像就漸漸流失了。我們的空間定位必須更好，進攻太停滯了，完全沒有熱身賽時的流暢感。」