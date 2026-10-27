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NBA／勇士倫德伯格一數據比肩歐尼爾等3傳奇！柯瑞也創個人首見紀錄
勇士隊首輪第11順位新秀倫德伯格（Yaxel Lendeborg）今天面對金塊隊狂砍31分12籃板，幫助球隊以134：114贏球，成為1985-86賽季起第4位，生涯前4場累積至少85分35籃板的球員。
現年24歲的倫德伯格身高206公分，開季前4場分別拿下12分3籃板、18分13籃板、26分9籃板、31分12籃板，累積87分37籃板，成為1985-86賽季起第4位，生涯前4場累積至少85分35籃板的球員。前3人是尤因（Patrick Ewing）、羅賓森（David Robinson）和歐尼爾（Shaquille O’Neal）。
倫德伯格也是柯瑞（Stephen Curry）後首位單場30分10籃板5助攻的新秀，柯瑞2010年2月11日對快艇隊，繳出36分10籃板13助攻的大三元。
另外，柯瑞本場比賽8投8中拿下24分，這是他生涯首次單場至少拿下20分且投籃全中。
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