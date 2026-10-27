NBA／勇士倫德伯格一數據比肩歐尼爾等3傳奇！柯瑞也創個人首見紀錄

開季拉出一波3連勝的灰狼，今天作客騎士主場陷入苦戰，在上半場一路領先的情況下，卻遭到騎士將比賽帶入延長賽，最終騎士更是在後場雙星米契爾（Donovan Mitchell）、哈登（James Harden）聯手開砲下，成功擋下灰狼愛德華（Anthony Edwards）單場47分的領軍反撲，以127：125中斷灰狼開季3連勝。

2026-10-27 10:14