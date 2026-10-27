NBA／發揮高效能殺手本色 普里查德談開季慢熱：努力找回節奏

過去贏得年度最佳第六人的普里查德（Payton Pritchard），今天再度扮演進攻及時雨的角色，他僅替補登場22分鐘就狂轟28分，包括投進7記三分球，幫助塞爾蒂克以134：99痛宰公牛35分。

對於前2戰表現起伏的普里查德來說，此役終於找回熟悉的進攻節奏，賽後坦言能夠迅速擺脫低潮，讓他感到相當欣慰。

普里查德本季開局並不順利。對活塞的開幕戰，他攻下17分、4籃板，接著23日面對紐約尼克，卻只拿下4分、4助攻，進攻表現明顯下滑。所幸今日面對公牛一戰，普里查德終於全面爆發。全場16投10中，三分球10投7中，獨拿28分4助攻2抄截板，成為塞爾蒂克大勝的最大功臣之一。

「能夠重新找到比賽節奏，並且從上一場的低迷表現中反彈，感覺真的很好。」普里查德說。他也坦言，自己過去經常在新賽季開打初期遭遇慢熱問題，因此這場比賽特別提醒自己要打得更積極。

「我之前就提過，我每個賽季的開局通常都比較慢熱，所以今晚我的心態就是保持侵略性，努力重新找回節奏。」普里查德說。

除了普里查德替補席上的猛烈火力，塞爾蒂克全場共有5名球員得分達雙位數。泰托姆（Jayson Tatum）繳出23分7籃板6助攻，喬治（Paul George）貢獻16分、5籃板。