NBA／布朗否認曾要求「賣我」 談與泰托姆關係：可能有點小摩擦

76人隊前鋒布朗（Jaylen Brown）先前因被爆料曾向老東家塞爾提克隊喊出「賣我」，並開出條件清單引發熱議，對此，布朗團隊在今天嚴正駁斥，直言該傳聞「百分之百是謊言」。

這起風波起因於前NBA球員、現任球評斯卡拉布里尼（Brian Scalabrine）於節目上爆料，稱布朗不僅要求轉隊，還曾列出多項訴求，甚至一心想轉戰公鹿隊。

不過，布朗的陣營對此澄清，強調布朗從未要求被交易至公鹿，事實是在涉及「字母哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）的交易破局後，塞爾提克在休賽季主動告知布朗將被交易，而布朗當時唯一的訴求，僅僅是希望對自己的新落腳處保有「參與討論的空間」。眼見風波延燒，斯卡拉布里尼隨後改口坦承，布朗「嚴格來說並未主動要求交易」，但仍堅持他曾帶著條件清單與球團談判。

76人近期賽程

除了交易內幕，布朗與老搭檔泰托姆（Jayson Tatum）的關係問題也再度浮上檯面，先前泰托姆在YouTube頻道上表示，自己對布朗遭交易一事「和全世界一樣感到錯愕」，沒想到布朗隨即在社群平台上發布「藍色帽子」貼圖，暗指對方說謊。

儘管雙方事後皆對外強調彼此「沒有過節」，但布朗受訪時仍意有所指地笑稱，泰托姆擁有「超強的公關團隊」，甚至語帶神祕地表示兩人之間「可能有些小摩擦」，互動耐人尋味，「我們倆都有很多事情要忙，所以歸根結底，他必須為他的球隊做他該做的事，我也必須為我的球隊做我該做的事。他是個很棒的人，就像我說的，他家境很好，籃球打得也非常好，公關團隊也很棒。我們之間沒什麼矛盾，不過可能會有點小摩擦。」