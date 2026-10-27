NBA／熱火開季4連敗誰背鍋？ 阿德巴約不滿被當戰犯：如果我們10連勝呢？

邁阿密熱火休賽季重磅交易迎來「字母哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo），原本被看好成為新賽季的爭冠熱門，沒想到開季卻陷入低潮，至今苦吞4連敗，一勝難求。

尤其原本被寄予厚望的明星中鋒阿德巴約（Bam Adebayo），遲遲無法找回進攻狀態，成為外界批評焦點。面對質疑聲浪，阿德巴約賽後公開反擊，直言媒體試圖將他塑造成球隊輸球的代罪羔羊，更強調一旦熱火找回贏球節奏，外界最好做好心理準備。

熱火今天主場以109：113不敵獨行俠，苦吞開季4連敗。阿德巴約此役出賽30分鐘，投籃10投僅3中，只拿下8分，進攻端持續低迷，也讓他與安戴托昆波的雙塔組合面臨更多質疑。

「我的投籃就是沒有進，我不會因此想太多。」阿德巴約賽後表示，「有趣的是，外界那些聲音似乎很想把我當成代罪羔羊。」

他隨後更向批評者喊話：「等到整個氣勢開始轉變時，你們最好做好準備。」

熱火今年夏天透過重磅交易引進安戴托昆波，讓球隊一度被視為聯盟最具競爭力的勁旅之一。然而，新賽季開打後，熱火不僅防守表現欠佳，整體投籃效率也令人失望，始終無法將帳面上的明星戰力轉化為勝利。

安戴托昆波開季至今平均攻下28.5分、9.5籃板、5.0助攻，仍維持明星級身手，但其他隊友的表現卻未能跟上，尤其被期待成為第2進攻核心的阿德巴約，更陷入明顯低潮。

阿德巴約前4戰平均僅有11.8分，投籃命中率只有40%，不僅遠低於外界對他的期待，在進攻端的積極程度也受到質疑。

對此，阿德巴約坦言，自己當然對個人表現有所要求，但不會因為外界批評，就過度懷疑自己的能力。「我對自己有期待，外界顯然也對我們抱持期待。但我很清楚自己能做到什麼，所以我不會想太多。」

阿德巴約強調，球隊目前確實面臨困境，但現在才剛進入賽季初期，仍有充裕時間進行調整。「我們現在是0勝4敗，但我寧願問題發生在這個時候，也不要等到賽季中段，或是明年4月才出現。」

他更反問：「如果接下來我們突然打出10連勝，那些批評的聲音又會變成什麼樣子？」

除了個人低迷的表現，阿德巴約與安戴托昆波之間的合作關係，也成為熱火近期受到關注的話題。

熱火傳奇球星韋德（Dwyane Wade）日前公開建議，阿德巴約與安戴托昆波應該坐下來好好談一談，釐清究竟由誰主導球隊，避免兩名明星球員在場上出現角色定位不明的問題。

不過，阿德巴約透露，自己與安戴托昆波目前尚未針對外界討論的領導權問題進行相關對話，也對媒體持續放大球隊低潮感到不以為然。

「媒體就是媒體，他們總是在你處於低潮時，試圖把你踩得更低，但當你表現好的時候，他們卻又安靜下來。」阿德巴約說，「所以這就是你可以預期媒體會做的事情。」

儘管外界質疑不斷，阿德巴約仍相信熱火有能力扭轉局面，而不是因為開季4連敗，就認定球隊已經失去競爭力。