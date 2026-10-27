NBA／倫德伯格狂轟31分、柯瑞8投全進！勇士退金塊奪賽季首勝

勇士隊今天造訪丹佛高原，首輪第11順位新秀倫德伯格（Yaxel Lendeborg）全場狂轟31分12籃板6助攻，帶隊以134：114爆冷大勝金塊隊，結束開季3連敗，奪下賽季首勝。

倫德伯格開季第一場比賽就帶來即戰力，但勇士苦吞3連敗，也讓他坦言在NBA贏球不容易。本場比賽面對金塊，勇士不被外界看好，沒想到雙方上半場你來我往，勇士取得4分領先。

上半場只拿3分的勇士一哥柯瑞（Stephen Curry）在第三節大爆發，個人6投全進拿下17分，倫德伯格也挹注12分6籃板，三節打完勇士領先達17分。末節勇士一路維持領先，最終以20分之差大勝。

倫德伯格全場19投9中，三分球8中1，罰球13中12，狂轟生涯新高的31分，外帶12籃板6助攻，成為柯瑞後首位單場「30+10+5」的勇士新秀。柯瑞8投全進，三分球3中3，砍進24分，波傑姆斯基（Brandin Podziemski）也有18分7籃板5助攻的優異發揮。

金塊方面，約柯奇（Nikola Jokic）18投8中，只有19分11助攻7籃板進帳。二當家穆雷（Jamal Murray）也只有19分，德羅展（DeMar DeRozan）砍進21分是全隊最高。