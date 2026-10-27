NBA／莫蘭特離隊灰熊冒出新王牌！傑洛姆場均34.7分奪單周最佳 創罕見紀錄

灰熊休賽季送走當家球星莫蘭特（Ja Morant），原本令人擔心進攻火力受到影響，沒想到29歲後衛傑洛姆（Ty Jerome）意外扛起球隊進攻大旗，開季前3戰平均狂轟34.7分，率領灰熊取得3連勝，更獲選2026-27年賽季首周西區最佳球員，成為開季的大驚奇。

新賽季開打後首周，傑洛姆以平均34.7分高居聯盟之冠，力壓一眾明星砍將，另外還繳出6助攻、4.3籃板，投籃命中率高達56.3%，三分球命中率42.9%，；此外他每場僅出賽31.7分鐘，進攻效相當驚人。

特別是在先前對爵士一戰，傑洛姆全場25投17中，三分球10投5中、罰球7投6中，狂轟生涯新高45分，外加7籃板、6助攻。更是打破灰熊隊史開幕戰單場得分紀錄，超越莫蘭特2020年創下的44分，成為隊史第4位單場至少攻下45分的球員。

根據灰熊官方統計，傑洛姆開季前3戰上場時間合計不到100分鐘，就已累積104分，成為NBA歷史上僅有的4名球員之一，能夠在球隊開季3連勝的情況下，以不到100分鐘的出賽時間突破100分。

另外3人分別是2025年的溫班亞瑪（Victor Wembanyama）、2020年的楊恩（Trae Young），以及2015年的柯瑞（Stephen Curry），如今傑洛姆也加入這份星光熠熠的名單。

對於傑洛姆的爆發，灰熊總教練伊薩洛（Tuomas Iisalo）認為，這並非突然出現的奇蹟，而是長時間努力的成果。

「看看他來到訓練營時的身體狀態，就知道他今年春天和夏天付出了多少努力。」伊薩洛表示，「其實這一切從1年前就開始了，當時他正努力從小腿傷勢中恢復，如今他讓自己處於非常好的狀態。」

伊薩洛也特別稱讚傑洛姆目前展現的自信。「他現在打球的信心令人難以置信。他不只感受到教練團的信任，更重要的是，他也感受到隊友對他的信心。」

不過，伊薩洛強調，傑洛姆能夠連續3場爆發，背後還有整支球隊的協助。「這3場比賽都能看到，隊友一直努力替他創造更好的進攻機會。不管是後衛之間的掩護，或是中鋒替他設立掩護，大家都很樂意幫助他成功，因為他的表現也能帶動整支球隊。」

伊薩洛表示，「傑洛姆現在打得非常出色，其他球員也很享受他的表現。但最重要的是，大家始終把球隊放在第一位。」

隨著灰熊今年夏天將莫蘭特交易至波特蘭，球隊後場重新洗牌，傑洛姆也因此獲得擔任先發主要持球者的機會，正式接掌灰熊進攻組織重任。

伊薩洛坦言，傑洛姆過去職業生涯從未真正長期扮演這種角色，但他如今不僅適應得相當迅速，更以聯盟頂尖的得分表現證明自己有能力勝任。