快訊

賣掉北市3千萬房搬台南！夫妻開漫畫店陪孩子 14年後現況曝光

日本河口湖割頸命案 丈夫疑為詐保買凶跨海殺妻遭羈押理由曝光

日本「肉彈女星」襲來！前田通子與台語電影的人生交叉點

聽新聞
0:00 / 0:00

NBA／莫蘭特離隊灰熊冒出新王牌！傑洛姆場均34.7分奪單周最佳 創罕見紀錄

聯合新聞網／ 綜合報導
傑洛姆開季前3戰平均狂轟34.7分，率領灰熊3連勝，獲選2026-27年賽季首周西區最佳球員，成為開季的大驚奇。 路透
傑洛姆開季前3戰平均狂轟34.7分，率領灰熊3連勝，獲選2026-27年賽季首周西區最佳球員，成為開季的大驚奇。 路透

灰熊休賽季送走當家球星莫蘭特（Ja Morant），原本令人擔心進攻火力受到影響，沒想到29歲後衛傑洛姆（Ty Jerome）意外扛起球隊進攻大旗，開季前3戰平均狂轟34.7分，率領灰熊取得3連勝，更獲選2026-27年賽季首周西區最佳球員，成為開季的大驚奇。

新賽季開打後首周，傑洛姆以平均34.7分高居聯盟之冠，力壓一眾明星砍將，另外還繳出6助攻、4.3籃板，投籃命中率高達56.3%，三分球命中率42.9%，；此外他每場僅出賽31.7分鐘，進攻效相當驚人。

特別是在先前對爵士一戰，傑洛姆全場25投17中，三分球10投5中、罰球7投6中，狂轟生涯新高45分，外加7籃板、6助攻。更是打破灰熊隊史開幕戰單場得分紀錄，超越莫蘭特2020年創下的44分，成為隊史第4位單場至少攻下45分的球員。

根據灰熊官方統計，傑洛姆開季前3戰上場時間合計不到100分鐘，就已累積104分，成為NBA歷史上僅有的4名球員之一，能夠在球隊開季3連勝的情況下，以不到100分鐘的出賽時間突破100分。

另外3人分別是2025年的溫班亞瑪（Victor Wembanyama）、2020年的楊恩（Trae Young），以及2015年的柯瑞（Stephen Curry），如今傑洛姆也加入這份星光熠熠的名單。

對於傑洛姆的爆發，灰熊總教練伊薩洛（Tuomas Iisalo）認為，這並非突然出現的奇蹟，而是長時間努力的成果。

「看看他來到訓練營時的身體狀態，就知道他今年春天和夏天付出了多少努力。」伊薩洛表示，「其實這一切從1年前就開始了，當時他正努力從小腿傷勢中恢復，如今他讓自己處於非常好的狀態。」

伊薩洛也特別稱讚傑洛姆目前展現的自信。「他現在打球的信心令人難以置信。他不只感受到教練團的信任，更重要的是，他也感受到隊友對他的信心。」

不過，伊薩洛強調，傑洛姆能夠連續3場爆發，背後還有整支球隊的協助。「這3場比賽都能看到，隊友一直努力替他創造更好的進攻機會。不管是後衛之間的掩護，或是中鋒替他設立掩護，大家都很樂意幫助他成功，因為他的表現也能帶動整支球隊。」

伊薩洛表示，「傑洛姆現在打得非常出色，其他球員也很享受他的表現。但最重要的是，大家始終把球隊放在第一位。」

隨著灰熊今年夏天將莫蘭特交易至波特蘭，球隊後場重新洗牌，傑洛姆也因此獲得擔任先發主要持球者的機會，正式接掌灰熊進攻組織重任。

伊薩洛坦言，傑洛姆過去職業生涯從未真正長期扮演這種角色，但他如今不僅適應得相當迅速，更以聯盟頂尖的得分表現證明自己有能力勝任。

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

相關新聞

NBA／倫德伯格狂轟31分、柯瑞8投全進！勇士退金塊奪賽季首勝

勇士隊今天造訪丹佛高原，首輪第11順位新秀倫德伯格（Yaxel Lendeborg）全場狂轟31分12籃板6助攻，帶隊以134：114爆冷大勝金塊隊，結束開季3連敗，奪下賽季首勝。

NBA／佛雷格關鍵攻守撲滅熱火 字母哥大三元難阻開季4連敗

先前被對手惡意犯規受傷虛驚一場的達拉斯少主佛雷格（Cooper Flagg），今天回歸攻下29分、11助攻，還在比賽最後31秒送出關鍵火鍋，帶領獨行俠以113：109撲滅熱火。

NBA／莫蘭特離隊灰熊冒出新王牌！傑洛姆場均34.7分奪單周最佳 創罕見紀錄

灰熊休賽季送走當家球星莫蘭特（Ja Morant），原本令人擔心進攻火力受到影響，沒想到29歲後衛傑洛姆（Ty Jerome）意外扛起球隊進攻大旗，開季前3戰平均狂轟34.7分，率領灰熊取得3連勝，更獲選2026-27年賽季首周西區最佳球員，成為開季的大驚奇。

NBA／愛德華47分白忙一場 騎士米契爾、哈登延長賽攜手斷灰狼3連勝

開季拉出一波3連勝的灰狼，今天作客騎士主場陷入苦戰，在上半場一路領先的情況下，卻遭到騎士將比賽帶入延長賽，最終騎士更是在後場雙星米契爾（Donovan Mitchell）、哈登（James Harden）聯手開砲下，成功擋下灰狼愛德華（Anthony Edwards）單場47分的領軍反撲，以127：125中斷灰狼開季3連勝。

NBA／熱火開季4連敗誰背鍋？ 阿德巴約不滿被當戰犯：如果我們10連勝呢？

邁阿密熱火休賽季重磅交易迎來「字母哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo），原本被看好成為新賽季的爭冠熱門，沒想到開季卻陷入低潮，至今苦吞4連敗，一勝難求。

NBA／雷霆少4主力+SGA犯規麻煩 太陽布克「只拿3分」打不贏

雷霆隊今天賽前傳出威廉斯（Jalen Williams）和華勒斯（Cason Wallace）將長期缺陣的壞消息，主力長人霍姆葛倫（Chet Holmgren）因膝傷缺陣、卡盧索（Alex Caruso）右腳踝受傷只打9分鐘、亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）陷犯規麻煩，加上背靠背作戰等多項不利因素，雷霆仍以125：114輕取太陽。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。