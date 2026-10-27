NBA／佛雷格關鍵攻守撲滅熱火 字母哥大三元難阻開季4連敗

先前被對手惡意犯規倒地受傷虛驚一場的達拉斯少主佛雷格（Cooper Flagg），今天回歸攻下29分、11助攻，還在比賽最後31秒送出關鍵火鍋，帶領獨行俠以113：109撲滅熱火。

儘管「字母哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）繳出加盟熱火後首次大三元，仍無法帶領球隊止敗，熱火苦吞開季4連敗，寫下隊史第5次0勝4敗的尷尬開局。

佛雷格此役展現超齡的比賽掌控能力，不僅在進攻端持續製造威脅，第四節更獨拿12分，成為獨行俠在決勝階段穩住戰局的重要功臣。

比賽最關鍵的一幕出現在終場前31秒，當時獨行俠僅領先2分，熱火前鋒維金斯（Andrew Wiggins）試圖以三分球逆轉比分，沒想到佛雷格及時補防，直接封阻這次可能讓熱火反超的外線出手，成功替球隊守住領先優勢。剩下10秒時，佛雷格又是單打突破換成左手上籃，放進重要2分，確保獨行俠的勝利。

除了佛雷格攻下全隊最高29分，華盛頓（PJ Washington）也貢獻20分9籃板，厄文（Kyrie Irving）拿下18分6籃板6助攻，克雷頓（Walter Clayton Jr.）則有15分進帳，讓獨行俠在雙方激烈拉鋸下笑到最後。

熱火方面，安戴托昆波全場繳出29分、15籃板、11助攻，完成轉戰邁阿密後首次大三元，米契爾（Davion Mitchell）也攻下21分，但球隊仍無法終結連敗。

這已經是熱火隊史第5次以0勝4敗展開新賽季，上一次出現如此糟糕的開局，還要追溯至2008-09年賽季。

事實上，熱火並非整場比賽都處於劣勢。首節他們一度以11：19落後，但隨後12分鐘打出37：17的猛烈攻勢，反而取得12分領先，這也是熱火本季開打以來最大的領先幅度。不過，熱火沒能維持氣勢，獨行俠在上半場結束前重新取得53：52領先。

易籃後雙方持續拉鋸，熱火第三節開打不久又一度將優勢擴大至10分，但獨行俠再度追上，讓熱火只能帶著84：83的微幅領先進入決勝節。第四節進行到中段，獨行俠重新超前比分，並且一路維持領先到終場。熱火雖然不斷尋求逆轉機會，卻始終無法突破對手防線。

熱火此役另一項致命問題是罰球，全場25罰僅14中，白白錯失11次得分機會。在最終僅以4分差距落敗的情況下，罰球命中率不佳也成為左右勝負的關鍵因素。

值得一提的是，這場比賽也是獨行俠新任總教練梅伊（Dusty May）與熱火總教練史波史特拉（Erik Spoelstra）首度在NBA教練席交手。

梅伊過去曾率領鄰近邁阿密的佛羅里達大西洋大學打進2023年NCAA最終4強，隨後又帶領密西根大學奪下2026年NCAA全國冠軍，之後才轉戰NBA執教獨行俠。

兩人之間還有一段特殊淵源，梅伊的兒子傑克（Jack May）過去曾在熱火影片分析部門工作，後來才加入父親在獨行俠的教練團。對於這名NBA新任總教練，史波史特拉賽後也給予高度肯定。

「他是一位非常出色的教練。」史波史特拉表示，「這一點毫無疑問。」