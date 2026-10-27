NBA／雷霆少4主力+SGA犯規麻煩 太陽布克「只拿3分」打不贏

雷霆隊今天賽前傳出威廉斯（Jalen Williams）和華勒斯（Cason Wallace）將長期缺陣的壞消息，主力長人霍姆葛倫（Chet Holmgren）因膝傷缺陣、卡盧索（Alex Caruso）右腳踝受傷只打9分鐘、亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）陷犯規麻煩，加上背靠背作戰等多項不利因素，雷霆仍以125：114輕取太陽。

雷霆後衛米契爾（Ajay Mitchell）、麥肯（Jared McCain）和前鋒K.威廉斯（Kenrich Williams）被提上先發，米契爾首節就獨拿13分，第二節亞歷山大接棒砍下10分；反觀太陽一哥布克（Devin Booker）拿不到球權，只出手3次，半場打完雷霆就領先14分。

下半場太陽先發陣容持續低迷，布克單節只出手1次沒分數進帳，太陽只能靠替補維持分差；雷霆方面亞歷山大再拿10分，但吞下5次犯規。

末節前段亞歷山大不在場，沒有對戰局造成太多影響，他回到場後也繼續維持領先，比賽提前進入垃圾時間。

亞歷山大上場30分鐘，18投11中，攻下26分。米契爾16投10中砍進全場最高的30分，麥肯也進帳18分，哈爾特斯坦（Isaiah Hartenstein）有15分13籃板，瑪拉（Aday Mara）也貢獻11分11籃板。

太陽主力長人威廉斯（Mark Williams）和伊戈達羅（Oso Ighodaro）缺陣，進攻持續便秘，格林