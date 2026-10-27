NBA／黃蜂開季不一樣了！米勒狂轟新高39分 AD對戰10連勝終結

黃蜂今年看起來似乎不一樣了！今天主場迎戰巫師，新當家一哥米勒（Brandon Miller）狂轟生涯新高39分，帶領球隊以110：103擊敗對手，開季前4戰拿下3勝，展現不同以往的新氣象。

黃蜂本季開打前就面臨傷兵問題，包括先發後衛懷特（Coby White）因左小腿傷勢缺陣，射手克努佩爾（Kon Knueppel）也受到左大腿後側肌群傷勢困擾，威廉斯（Grant Williams）也因右大腿後側肌群受傷，3人至今都還沒有在新賽季登場。儘管陣容不完整，黃蜂仍在米勒領軍下打出超乎預期的開季表現。

米勒此役進攻火力全開，尤其第二、三節合計轟下27分，全場28投15中，攻下39分，刷新生涯單場得分紀錄，也是生涯第14次得分突破30分，並且第4次連續2場比賽至少攻下30分。米勒另外還有6籃板3抄截2阻攻進帳。

米勒目前正迎接生涯第4個賽季。1周前他才與黃蜂達成5年2.09億美元的續約協議，如今他迅速打出生涯代表作展現身價，證明球團將他視為建軍核心的眼光。

黃蜂在第四節剩下5分15秒時，仍以98：84握有14分領先優勢，看似能夠輕鬆收下勝利，不過巫師並未放棄，反而在比賽尾聲展開猛烈反撲。巫師靠著外線手感回溫，最後階段接連投進5記三分球，不斷縮小差距，並在終場前1分13秒將比分追至100：103，讓原本看似沒有懸念的比賽重新充滿變數。

所幸米勒在關鍵時刻再次挺身而出，先以一記跳投穩住黃蜂陣腳，隨後又站上罰球線命中1球，在剩下38.3秒時幫助球隊取得106：100領先，成功阻止巫師逆轉。

除了米勒的39分，今夏交易來的里德（Naz Reid）也有18分、12籃板的雙十表現，艾倫（Grayson Allen）貢獻15分，迪亞巴特（Moussa Diabate）則拿下11分、17籃板3阻攻。

巫師方面，戴維斯（Anthony Davis）以29分、10籃板的雙十成績領軍，後衛楊恩（Trae Young）攻下22分10助攻6籃板，喬治（Kyshawn George）也有20分進帳。巫師原本希望拿下開季第3勝，締造自2022-23年賽季以來首次3勝1敗的開局，但最終遭到黃蜂阻擋，目前戰績來到2勝2敗。

這場比賽另一項值得關注的紀錄，則是戴維斯面對黃蜂的個人連勝終於畫下句點。

根據統計，自2016年3月以來，只要戴維斯出賽對上黃蜂，所屬球隊就從未吞敗，累計取得10連勝。沒想到這項橫跨超過10年的紀錄，卻在他轉戰巫師後遭到終結。