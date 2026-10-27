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NBA／雷霆開季就傷兩大將 威廉斯、華勒斯將動刀歸期未定

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
華勒斯、威廉斯。 路透
華勒斯、威廉斯。 路透

雷霆今年開季一連傷了兩名大將，球團總管普雷斯蒂（Sam Presti）於今天宣布，威廉斯（Jalen Williams）與華勒斯（Cason Wallace）接下來將分別接受腳踝與肩膀手術治療，預計將面臨漫長復健，本賽季剩餘賽事能否歸隊畫上大問號。

威廉斯在日前對快艇的比賽中於一次切入時遭到犯規，落地時身體重心不穩，左腳呈現不自然角度的扭曲，畫面相當驚悚。醫護人員隨即趕到場內緊急處理，現場隊友與快艇球員皆面露震驚與不捨，雷霆當家球星亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）更難過地將臉埋在球衣中，最終威廉斯被固定在擔架上、在全場球迷起立鼓掌致意下推出球場，離場時他仍向觀眾舉起雙手比出大拇指。

25歲的威廉斯兩季前曾入選全明星賽與年度最佳陣容（All-NBA），但過去18個月卻陷入嚴重的傷病泥沼，手腕手術與雙腿反覆拉傷，導致他上賽季僅打33場例行賽，季後賽也缺席多場，而本季才剛簽下5年2.39億美元頂薪合約的他，如今再遭逢左腓骨骨折與左腳踝脫臼的重傷打擊。

雪上加霜的是，上周才剛風光簽下5年1.39億美元延長合約的22歲防守悍將華勒斯，同樣在對快艇比賽的首節不慎受傷，他在一次防守中撞上快艇傑克森（Isaiah Jackson）的單擋掩護，導致左肩膀關節唇撕裂，華勒斯在上個賽季入選年度防守陣容，並在球隊夏天將多特（Luguentz Dort）交易後，正式扛下先發重任。

面對兩位主力同時倒下的重傷害，普雷斯蒂在記者會上坦言，「我們不會坐在這裡說這是一帆風順的處境，但同時，我們對兩位球員的康復保持極度樂觀。我們還有很多比賽要打，必須團結一致，找出接下來的應對之道。」

雷霆 威廉斯

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