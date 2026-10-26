NBA／愛德華領軍主場痛宰暴龍 灰狼開季3連勝狂贏70分

先前都在客場作戰的灰狼，今天迎來主場開幕戰，當家少主愛德華（Anthony Edwards）僅出賽27分鐘就強攻26分，率領球隊以117：94痛宰缺少雷納德（Kawhi Leonard）的暴龍，開季豪取3連勝。

更驚人的是，灰狼前3戰分別以25分、22分及23分差距擊敗對手，累計淨勝分高達70分，展現驚人的攻守統治力。

灰狼此役從開賽就展現強悍防守，讓暴龍首節29次出手僅命中9球，三分線外更是10投1中，早早就建立雙位數領先優勢。隨著比賽進行，灰狼持續擴大差距，最多曾領先達32分，讓暴龍幾乎沒有反撲機會。

除了愛德華高效率拿下26分，今年加盟灰狼的明星後衛小鮑爾（LaMelo Ball）也在新東家主場球迷面前展現外線火力，雖然受到犯規麻煩影響，全場僅出賽16分鐘，仍貢獻15分，三分球5投4中。

麥克丹尼爾斯（Jaden McDaniels）獲得14分6籃板3阻攻；戈貝爾（Rudy Gobert）抓下13籃板，持續鞏固球隊禁區防線，讓暴龍難以在籃下取得優勢。

灰狼整場團隊投籃命中率高達56%，三分球命中率也達48%，展現出色的進攻效率，籃板球更以49：34大幅領先暴龍，無論外線火力或禁區對抗都占據上風。

對暴龍而言，這場比賽最大的變數，就是當家球星雷納德臨時缺陣。

本季重返多倫多的雷納德，曾在2019年率領暴龍奪下隊史首座總冠軍，這次回歸也讓球迷充滿期待。不過，球團在比賽開始前約1小時，才將他列入傷兵名單，宣布他因左膝腫脹無法出賽。

雷納德的突然缺席，迫使暴龍調整先發陣容，由華特（Ja'Kobe Walter）頂替上場。華特全場攻下22分，成為暴龍得分最高的球員。此外，巴瑞特（RJ Barrett）貢獻20分，奎克利（Immanuel Quickley）也拿下19分，3人合力攻下61分，仍無法彌補球隊整體命中率與籃板球的劣勢。

值得一提的是，暴龍陣中老將安德森（Kyle Anderson）此役重返熟悉的明尼蘇達，也受到主場球迷熱烈歡迎。

現年已是NBA生涯第13個賽季的安德森，過去曾在灰狼效力超過2個球季，期間參與27場季後賽，憑藉穩定的組織能力與團隊打法深受當地球迷喜愛。

當安德森在第三節尾聲替補登場時，現場觀眾立即響起熱烈掌聲，向昔日舊將致意。雖然他本場出賽10分鐘沒有得分，但球迷的歡迎仍成為比賽中的溫馨畫面。

灰狼則在主場球迷面前延續開季強勢表現，不僅保持3戰全勝，更連續3場至少贏對手22分。從愛德華的得分爆發力、小鮑爾的外線支援，到戈貝爾與麥克丹尼爾斯建立的防守屏障，灰狼展現出相當完整的攻守配置。