NBA／衛冕軍尼克先盛後衰慘吞開季3連敗 創獨行俠後最難堪紀錄

上季奪冠的紐約尼克沒想到新賽季開局如此低迷，今天主場迎戰奧蘭多魔術，原本在第四節一度領先10分，沒想到遭到華格納（Franz Wagner）單節狂轟21分，最終以102：111遭到逆轉，苦吞開季3連敗，成為自2011-12年賽季達拉斯獨行俠以來，首支開季0勝3敗的衛冕冠軍。

魔術此役在缺少當家球星班凱羅（Paolo Banchero）的情況下出戰，開賽又遭尼克打出12：0攻勢，陷入不利局面。不過，魔術靠著精準的外線投射逐漸穩住陣腳，團隊三分球命中率達43%，讓比賽始終維持競爭態勢。

魔術外線火力頻頻造成尼克防線麻煩，達席爾瓦（Tristan da Silva）與布萊克（Anthony Black）各投進5記三分球，貝恩（Desmond Bane）也命重4顆三分球，幫助球隊持續緊咬比分。

尼克前三節仍掌握比賽主導權，尤其第四節剩下9分20秒時，阿努諾比（OG Anunoby）以一記柔和拋投得手，幫助尼克取得86：76領先，看似有機會順利拿下新賽季首勝。沒想到，華格納隨即挺身而出，帶領魔術展開猛烈反撲。

華格納前三節手感低迷，前10次出手僅命中1球，但進入決勝節後卻突然火力全開。他在一波11：0攻勢中包辦9分，幫助魔術在剩下7分25秒時以87：86反超，這也是魔術全場首次取得領先。

華格納此後持續接管進攻，單節獨拿21分，占個人全場23分的絕大部分，帶領魔術第四節以40：27壓過尼克。從比賽剩下9分多鐘開始，魔術更打出35：16的懸殊攻勢，徹底扭轉戰局。

除了攻下23分，華格納還貢獻13籃板、9助攻，幾乎繳出大三元成績。儘管開局投籃命中率不理想，仍在最關鍵時刻成為球隊逆轉的頭號功臣。

另外，因腳踝傷勢缺席魔術開季前2場比賽的布萊克，此役終於重返球場，繳出18分5助攻，達席爾瓦19分，貝恩22分。

魔術除了缺少陣中頭號得分手班凱羅，第四節又折損主力後衛薩格斯（Jalen Suggs），但球隊並未因此陷入混亂，反而在最後階段打出全場最猛烈的攻勢，替總教練史威尼（Sean Sweeney）拿下執教魔術的首場勝利。

反觀尼克方面，布朗森（Jalen Brunson）攻下全隊最高28分，唐斯（Karl-Anthony Towns）貢獻22分、14籃板的雙十成績，阿努諾比也有22分進帳，3名主力合力攻下72分，卻仍無法守住領先。

尼克全場發生14次失誤，其中竟有8次集中在第四節，讓魔術獲得大量反擊機會。原本領先10分的優勢，也在一次次失誤中迅速消失。

對尼克而言，這場失利格外難堪，因為球隊上一次贏球，已經是上季總冠軍賽第5戰。當時尼克成功擊敗馬刺，奪下睽違53年的總冠軍，如今進入新賽季，卻連續3場比賽無法拿下勝利。

根據統計，上一支開季遭遇3連敗的衛冕冠軍，是2011-12年賽季的達拉斯獨行俠，至於在更往前，1969-70年的塞爾蒂克也曾面臨0比3開局的窘境，歷史上就這3支衛冕軍創下如此難堪表現。

如今，尼克在相隔15個賽季重演這項尷尬紀錄，與上季季後賽的強勢表現形成鮮明對比。