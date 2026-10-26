NBA／雷霆威廉斯左腿落地重傷怵目驚心 SGA落淚：他回歸會變更強

雷霆今天以108：101擊敗快艇，卻在比賽最後階段發生令人震驚的意外。雷霆明星前鋒威廉斯（Jalen Williams）在第四節切入時左腿嚴重受傷，落地瞬間出現不自然彎折，最終必須由醫護人員以擔架推離球場。隊友亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）目睹這一幕後難掩情緒，賽後受訪時更忍不住落淚。

這起意外發生在第四節剩下1分15秒時，威廉斯持球衝入禁區，在多名防守球員包夾下試圖完成進攻，沒想到落地時左腿失去支撐，整個人重摔在地，左腳更朝側面不自然彎折，傷勢看起來相當嚴重。

威廉斯坐在地板上查看自己的傷勢後，先是難以置信地用雙手摀住嘴巴，接著抱住頭部，神情充滿震驚與痛苦。球隊工作人員迅速上前，第一時間拿毛巾覆蓋他的左小腿，醫療團隊也立即進場處理。

突如其來的意外讓現場氣氛瞬間凝結，雷霆與快艇雙方球員都露出震驚神情，站在一旁關切威廉斯的狀況。

其中，亞歷山大更是情緒激動，他將臉埋進球衣，隨後彎下身子靠近倒地的威廉斯，顯然難以接受隊友遭遇如此嚴重的傷勢。

經過醫療人員初步處置後，威廉斯被安排坐上擔架，由工作人員推離球場。當他離場時，現場球迷紛紛起立鼓掌，向這名受傷的雷霆球星表達支持與祝福。威廉斯則在擔架上舉起雙手，比出2個大拇指，向全場球迷示意。

威廉斯左腿重傷被安排坐上擔架，由工作人員推離球場。 美聯社

儘管雷霆最終以7分之差擊敗快艇，但球員顯然沒有太多慶祝勝利的心情。亞歷山大在賽後接受電視轉播訪問時，談到威廉斯的傷勢更是紅了眼眶。

「我真的很替他難過。」亞歷山大難掩悲傷表示，「失去這樣一名球員，對我們來說顯然會非常艱難。」

不過，亞歷山大也強調，自己相信威廉斯能夠克服傷勢，再次回到球場。

「但他不是永遠離開我們，他會回來，而且會變得比以前更加出色，我們都相信這一點。」亞歷山大說，「在他回來之前，我們必須守住球隊，撐過這段時間。」

威廉斯在第四節切入時左腿嚴重受傷，落地瞬間出現不自然彎折，最終必須由醫護人員以擔架推離球場。 路透

目前雷霆球團尚未正式公布威廉斯的傷勢診斷，也沒有提供預計缺陣時間。由於受傷當下左腿彎折的畫面相當驚人，外界仍須等待進一步檢查結果，才能確認傷勢的實際嚴重程度。

更令雷霆擔憂的是，這場比賽受傷的球員不只威廉斯。

後衛華勒斯（Cason Wallace）因左肩痠痛，在第一節就提前退場；另一名前鋒威廉斯（Jaylin Williams）也受到右手腕痠痛影響，同樣在首節離開比賽，兩人都沒有再度返回球場。

一場比賽接連折損3名輪替球員，讓雷霆即使順利拿下勝利，仍面臨嚴峻的傷兵考驗。