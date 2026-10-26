NBA／唐西奇狂飆52分神級演出 率湖人後詹皇時代開季不敗：真的很過癮

唐西奇（Luka Doncic）今天火力全開狂飆52分，助洛杉磯湖人以132比123擊敗地主猶他爵士，在後詹姆斯（LeBron James）時代開季維持全勝。

法新社報導，爵士上半場幾乎一路領先，當家球星馬卡南（Lauri Markkanen）狀態火燙，一度把優勢擴大至18分。

但湖人隨即展開反攻，唐西奇在第2節讀秒階段投進高難度三分彈，助湖人反超比分，以74比71領先結束上半場。

第四節剩餘4分多鐘時，爵士再度要回領先，但唐西奇隨即投進三分球，將比數追成116平手。此後唐西奇與里夫斯（Austin Reaves）接連得分，兩人第四節合計得分甚至超過爵士全隊，助湖人逆轉戰局，開季豪取3連勝。

詹姆斯今夏轉戰費城76人後，唐西奇無疑已成湖人主將，今天除攻下52分，還送出10次助攻、8籃板，另投進8顆三分球、貢獻2次抄截，寫下NBA本季首場單場得分突破50分的紀錄。

來自斯洛維尼亞的唐西奇在上個賽季也以場均33.5分榮登聯盟得分王。而在2023-24年賽季，唐西奇則是以場均33.9分首度贏下得分王。

里夫斯也有29分好表現，成為唐西奇的重要助力，兩人聯手帶領湖人一甩比賽初期的落後頹勢，並於比賽最後4分鐘逆轉戰局、鎖定勝局。

唐西奇賽後受訪表示：「這種感覺很棒，在比賽最後關頭、比分拉鋸時連進那些三分球，真的很過癮。我們打出了擅長的打法，但也汲取了教訓…不能再這樣慢熱開局了。」

唐西奇說：「我們團隊很有凝聚力。我覺得所有新加入的成員都很快就融入球隊，這正是我們想要的。」