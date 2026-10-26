NBA／魔術一場傷一大將 薩格斯上籃倒地被攙扶出場

魔術隊今天以111：102扳倒衛冕軍尼克隊，但後衛薩格斯（Jalen Suggs）第四節一次上籃在沒碰撞下右膝受傷，痛苦倒地許久才被攙扶回到休息室，目前還沒進一步狀況更新。

第四節還有2分09秒，薩格斯快攻從左側切入上籃，但右膝卻似乎扭了一下，落地後就倒在球場，且沒能自己起身，被攙扶站起後在兩位工作人員幫助下才一跛一跛走向休息室。

魔術主將班凱羅（Paolo Banchero）前一場對灰狼隊才嚴重扭傷腳踝，預計休養4到6周，今天雖在華格納（Franz Wagner）、貝恩（Desmond Bane）合計55分發揮下踢館尼克，但薩格斯又傳傷情，對戰力是一大傷害。

魔術總教練史威尼（Sean Sweeney）賽後沒有薩格斯的進一步消息，傷勢狀況需要再進行評估，但透露賽後有和這位先發後衛聊幾句，薩格斯的精神狀況不錯。

2021年選秀會加入NBA的薩格斯，6年生涯平均成績是12.6分、3.8助攻和3.4籃板，過去兩季他都有傷兵問題，合計只出賽92場比賽，本季又在開季第3場就成傷兵。

尼克今天以布朗森（Jalen Brunson）28分最高，阿努諾比（OG Anunoby）和唐斯（Karl-Anthony Towns）各22分。