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NBA／活塞杜倫剛續約意外拉傷右大腿 評估至少缺陣2周

聯合新聞網／ 綜合報導
活塞當家中鋒杜倫右大腿後肌拉傷，預計至少缺陣2週。 美聯社
活塞當家中鋒杜倫右大腿後肌拉傷，預計至少缺陣2週。 美聯社

底特律活塞隊當家中鋒杜倫（Jalen Duren）在近期傳出傷情，杜倫在先前賽事中不慎造成右大腿後肌拉傷，經過醫療團隊評估後，預計將至少缺席2 周的比賽。

針對當家禁區核心的缺陣，活塞隊總教練比克斯塔夫（J.B. Bickerstaff）表示：「失去像杜倫這樣對我們意義重大的球員，確實很艱難。他需要時間恢復狀態、重新適應新球季。」

現年22歲的杜倫在剛結束的休賽期經歷了一場漫長的續約談判僵局。由於先前活塞球團開出的初步報價與其預期有所落差，杜倫曾一度缺席球隊的媒體日與訓練營前期的練習。最終雙方在例行賽開打前達成共識，簽下一份為期5年、總額高達2億美元（約合台幣65億元）的合約。

上季杜倫繳出場均19.5分的生涯新高，不僅首度入選明星賽，更幫助活塞隊鎖定東區頭號種子。

NBA 活塞 杜倫

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