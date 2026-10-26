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NBA／安比德「背靠背」想上場 要記者施壓球團仍失敗
76人迎接本季第一次「背靠背」，當家中鋒安比德（Joel Embiid）原本打算連續出賽，還開玩笑請記者動筆向球團「施壓」，不過76人仍決定讓他今天和活塞隊的交手休息，治療足底筋膜炎傷勢。
安比德昨天碰公鹿隊繳出「大三元」，賽後受訪時笑說：「我其實明天很想上場，所以你們可以施加壓力給球團。我明天想上場，所以開始寫文章，對他們施壓，所以他們就會讓我打了。」
不過76人球團仍決定讓安比德休息，昨天同樣有出色表現的二年級後衛埃奇庫姆（VJ Edgecombe）今天同樣免戰，原因是腹部挫傷。
安比德過去10年平均每季只出賽49場，今年76人組成星光閃耀的超級陣容，成為冠軍大熱門，球團為保險起見仍讓當家中鋒休息，為漫長賽季準備。
活塞今天也少了明星中鋒杜倫（Jalen Duren），他因大腿受傷，至少缺席兩周。杜倫季前剛和活塞簽下5年2億美元的頂薪續約，但前天碰熱火隊只打10分鐘就成傷兵。
活塞總教練比克斯塔夫（J.B. Bickerstaff）今天賽前受訪表示，少了杜倫對球隊當然很傷，但杜倫需要些時間養傷，再回到球場適應比賽。
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