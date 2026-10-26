快訊

NBA／唐西奇狂轟本季新高52分！湖人18分落後逆轉爵士奪開季3連勝

富錦樹米其林主廚爆婚外情！昔日上電視懺悔如今又偷吃 與女經理曖昧私訊曝光

魯拉勝選！巴西總統決選破天荒延長投票2小時 首輪落後逆轉創歷史

聽新聞
0:00 / 0:00

NBA／唐西奇狂轟本季新高52分！湖人18分落後逆轉爵士奪開季3連勝

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
湖人隊當家球星唐西奇。路透
湖人隊當家球星唐西奇。路透

湖人隊當家球星唐西奇（Luka Doncic）今天碰爵士隊狂轟52分，包含8記三分球，助隊扭轉最多18分落後劣勢，以132：123逆轉奪勝，52分也成本季聯盟第一次得分突破50分的紀錄。

爵士第一節轟下47分，帶著18分領先進入第二節，但湖人回敬單節45：21攻勢，包括唐西奇最後4.2秒的後撤步三分球，半場打完反以74：71反超；第四節唐西奇又投進幾顆關鍵外線，助隊打出一波14：5猛攻，最後1分42秒時取得127：121分領先，最終以9分差踢館成功。

全場30投17中的唐西奇，52分包括8記三分彈，另有10助攻和7籃板；後場搭檔里夫斯（Austin Reaves）也有29分發揮，兩人合計24罰21中，罰球獲得的分數和爵士全隊相同，率湖人拉出開季3連勝，也是近9次對戰爵士的第8勝。

從爵士被交易到湖人的中鋒凱斯勒（Walker Kessler），「回娘家」首戰只拿2分但有7籃板。

爵士以當家球星馬卡南（Lauri Markkanen）28分最佳，喬治（Keyonte George）貢獻24分、9籃板、10助攻的「準大三元」，傑克森（Jaren Jackson Jr.）挹注20分。

湖人 唐西奇 NBA

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

NBA／唐西奇23分11失誤無礙 湖人有凱斯勒22分6阻攻洛城內戰勝出

NBA／凱斯勒首秀完美演出打爆勇士禁區 唐西奇飆28分湖人開幕戰大勝

NBA／唐西奇休兵 湖人開箱凱斯勒卻遭勇士大逆轉

NBA／柯瑞背靠背缺陣 布克狂轟43分太陽射下殘缺勇士

相關新聞

進軍世界大賽功臣 光芒如何找回培洛塔在大都會搞丟的身手？

培洛塔轉戰光芒後找回王牌身手，季後賽3度登板防禦率0.75並獲ALCS MVP；球團修正機制、提高變速球比例。

日職／4連敗造就橫濱再現下剋上機會 阪神虎發生何事?

阪神虎雖完成中央聯盟二連霸，卻在季後賽主場4連敗遭橫濱下剋上；打線連3戰遭完封，主力傷退影響攻擊，連續27局無得分。

中職／颱風助攻…兄弟4：3降龍 26日再戰

中職總冠軍賽第五戰因颱風延後兩天進行，讓中信兄弟隊想拚「讓三追四」大逆轉的劇本又更進一步，昨天靠兩名洋投羅戈、菲力士撐住場面，江坤宇單場三安加上九局的關鍵盜三壘立大功，幫助兄弟以四比三擊敗味全龍隊，將戰局追成兩勝三敗；龍隊已發出的封王彩帶連兩戰拋不出手，今天兩隊要打第六戰。

中職／3安+關鍵盜壘 江坤宇最大功臣

中信兄弟隊昨天在總冠軍賽再度毫無退路，當家游擊手江坤宇甩掉前四場只有一支安打的低潮，全場四次打數揮出三支安打、攻下兩分打點，九局上大膽盜壘更為球隊跑回致勝分，成為擊敗味全龍隊的最大功臣。

黑豹旗／第14屆開打 215隊參賽寫歷史新高

二○二六年第十四屆中信盃黑豹旗全國高中棒球大賽，昨天於台南國家棒球訓練基地開打，開幕戰由上屆冠軍桃園市平鎮高中，迎戰抽中「籤王」的台中市龍津高中。本屆共有二一五支球隊報名參賽，創下賽事歷屆新高，象徵黑豹旗邁入全新里程碑。

NBA／唐西奇狂轟本季新高52分！湖人18分落後逆轉爵士奪開季3連勝

湖人隊當家球星唐西奇（Luka Doncic）今天碰爵士隊狂轟52分，包含8記三分球，助隊扭轉最多18分落後劣勢，以132：123逆轉奪勝，52分也成本季聯盟第一次得分突破50分的紀錄。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。