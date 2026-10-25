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NBA／勇士主帥盛讚菜鳥「蝦米攏毋驚」 卻點出防守致命傷

聯合新聞網／ 綜合報導
倫德伯格。 美聯社
倫德伯格。 美聯社

金州勇士新賽季開局陷入3連敗，但今年首輪第11順位新秀倫德伯格（Yaxel Lendeborg）卻成為球隊少數亮點。

這名24歲前鋒在對鳳凰城太陽的比賽中狂轟26分、9籃板、5助攻，還投進6記三分球，展現驚人進攻天賦。不過，勇士總教練柯爾（Steve Kerr）雖然對他的表現讚譽有加，卻也直言倫德伯格的防守意識仍有明顯缺陷，尤其弱邊防守判斷能力亟待提升。

勇士在多數主力休兵情況下以122：131不敵太陽，苦吞開季3連敗，但倫德伯格打出NBA生涯至今最出色的進攻表現，全場出賽36分鐘，19投9中，三分球11投6中，攻下26分、9籃板、5助攻，無論持球進攻或外線投射，都展現超越一般新秀的成熟度。

對於這名年輕前鋒的表現，柯爾毫不吝惜給予肯定。「他無所畏懼，身材非常高大，而且擁有很棒的技術。」柯爾表示，「他能夠運球、傳球，也能夠投籃。」

不過，相較於已經展現的進攻能力，柯爾更在意倫德伯格能否在防守端發揮符合身材條件的影響力。

「防守才是我最希望看到他進步的地方。」柯爾直言，「他目前對弱邊防守的判斷能力非常差。」

柯爾進一步指出，倫德伯格擁有出色的身材條件，理論上應該能夠成為勇士重要的禁區防守者，但他目前經常無法察覺弱邊的攻勢，導致球隊錯失補防機會。

「以他的身材條件，他應該成為我們最好的籃框防守者之一。」柯爾說，「但目前他在弱邊防守時缺乏警覺，這是他真的必須改善的地方。」

除了防守問題，柯爾也認為倫德伯格在進攻選擇上，還需要時間適應NBA與大學籃球的差異。

柯爾特別提到上半場的一次進攻，當時倫德伯格成功擺脫防守，獲得切入空間，卻直接衝向太陽長人馬魯亞奇（Khaman Maluach），試圖利用身體對抗完成攻擊。

「上半場有一球，他已經成功擺脫防守，卻直接朝馬魯亞奇衝過去。」柯爾表示。

「那個時候應該選擇急停跳投，或是使用歐洲步，也可以把球傳出去。」

柯爾強調，倫德伯格過去在大學賽場或許可以靠著身體優勢完成這種進攻，但NBA擁有更多身材高大、運動能力出色的防守者，不能再用相同方式處理每一次機會。

「在大學時，他可以這樣做，但這是完全不同的聯盟。他會慢慢學會的。」

儘管指出不少需要改善的問題，柯爾並不擔心倫德伯格的成長速度，因為勇士已經給予這名新秀相當可觀的上場時間，讓他能夠透過實戰累積經驗。

「他現在獲得大量上場時間，也會持續得到這些實戰機會。」柯爾說，「我們會不斷讓他觀看比賽影片，他會變得愈來愈好。」

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