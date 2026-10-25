NBA／大幅落後卻遭自家球迷狂噓 金塊約柯奇怒嗆：不歡迎你們再來

丹佛金塊在主場開幕戰上演驚天逆轉，面對紐奧良鵜鶘一度落後多達23分，最終靠著約柯奇（Nikola Jokic）與穆雷（Jamal Murray）聯手發威，延長賽以141：135擊敗對手。不過，約柯奇賽後卻將矛頭指向自家球迷，不滿球隊陷入落後時遭到主場觀眾狂噓，甚至直言：「那些噓我們的人，以後不必再來了！」

約柯奇全場出賽43分鐘，繳出35分、15籃板、10助攻、3阻攻的大三元成績，其中延長賽獨拿8分；穆雷更狂轟全隊最高42分，兩人聯手幫助金塊從落後23分的絕境中搶下勝利。

然而，比賽結束後，約柯奇最在意的卻不是自己的驚人數據，而是部分主場球迷在球隊落後時發出的噓聲。

當記者詢問金塊如何完成大逆轉時，約柯奇主動提起這件事，語氣相當不滿。

「我其實很高興你問到這個問題，因為我們在本季第1場主場比賽就被球迷噓了。」約柯奇表示。

「我認為那些噓我們的球迷，以後就不需要再來了。因為如果你們真的一直關注我們，就應該知道我們從來不會放棄，而且我們以前也曾經從更糟糕，或是類似的困境中逆轉回來。」

約柯奇接著強調：「所以如果你問我的意見，那些人以後就不受歡迎了。」

這番話展現約柯奇對球隊的強烈信心，也反映出他對部分球迷過早放棄支持的不滿。

對於金塊為何直到第四節才展開反擊，外界也質疑球隊是否太晚提升比賽強度，但約柯奇並不同意這樣的說法。

「不，老實說，並不是我們沒有提高強度。」約柯奇解釋，「有時候事情就是不會照著你的意思發展，對手不斷把球投進，而你們就是投不進。」

他認為，金塊前三節陷入困境，並不是球員缺乏拚勁，而是球隊一度陷入難以擺脫的負面節奏。

「那就是一股很糟糕的氣氛，真的很難處理。」約柯奇說，「有時候你需要經過幾分鐘，才能從那種負面狀態中走出來，重新回到正確的方向。」

儘管公開批評主場噓聲，約柯奇仍認為球迷應該持續支持金塊。當記者追問，他是否還希望球迷為球隊加油時，約柯奇簡單回答：「是的，他們應該支持我們。」