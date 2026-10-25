NBA／字母哥加盟竟成地獄開局！熱火殘酷3連敗 創19年最慘紀錄

邁阿密熱火休賽季重磅交易迎來「字母哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo），原本期待重新加入總冠軍競爭行列，沒想到新賽季開打就陷入低潮。

熱火今天面對陣容不完整的夏洛特黃蜂，儘管第四節一度從落後21分追平比分，最終仍以110：115吞敗，苦吞開季3連敗，寫下自2007年以來最差的開季表現。

根據統計，熱火上一次以0勝3敗展開新賽季，已經要追溯到2007-08年賽季。當年球隊最終只拿下15勝67敗，成為隊史戰績最慘的賽季之一，如今19年後再次遭遇相同開局，也讓外界開始擔心這支球隊的競爭力。

更令人憂心的是，熱火前3戰累計淨負對手47分，平均每場失分高達124.7分，防守端的低迷表現，與球隊過去強調的剽悍球風形成明顯落差。

面對開季連敗，熱火總教練史波史特拉（Erik Spoelstra）難掩失望，直言球員沒有展現應有的比賽強度。

「我們的體系就是這套體系，我們在比賽任何時候都能打得很積極。」史波史特拉表示，「但當我們沒有這麼做，就代表我們選擇不這麼做，而現在我們正在為此付出代價。」

他強調，球隊目前最需要的不是改變戰術，而是重新找回能夠感染隊友、帶動全隊的精神力量。

「我們需要有人站出來激勵球隊。」史波史特拉說，「當你能夠激勵隊友，讓他們願意付出超乎平常的努力，那會產生很強大的力量。我們會做到的，也一定能找回那種感覺。」

除了防守不夠積極，史波史特拉也點出球隊在進攻選擇上的問題，認為部分球員過於倉促出手，導致原本建立的進攻節奏遭到破壞。

「我們上半場其實打得不錯，但突然之間出現6到8次不合理的出手選擇，那些根本不是我們希望看到的投籃方式。」史波史特拉表示，「我們必須把這些問題清除掉。」

至於備受期待的安戴托昆波，此役表現同樣不理想。這名曾2度拿下年度MVP的超級球星，全場出賽不到25分鐘，11投僅4中，留下14分、6籃板、3助攻，還在第四節犯滿畢業，無法打完最後關鍵時刻。

安戴托昆波犯滿離場，也讓史波史特拉對裁判的判決表達不滿，認為對手在防守這名希臘球星時，有許多身體接觸未獲得應有的吹判。

「當他持球的時候，本身就是一股強大的身體力量。」史波史特拉指出，「不管防守球員是不是為了抵擋這股力量而保護自己，只要有犯規動作，那就應該吹判犯規。」

不過，他也強調自己並非想將輸球責任推給裁判，而是希望外界注意安戴托昆波每場比賽所承受的身體對抗。

「我不是要把這場比賽的焦點放在裁判身上。」史波史特拉說，「我只是想談談他每場比賽必須承受多少身體碰撞，結果最後犯滿離場的人卻是他。他其實很少犯滿畢業。」

史波史特拉更將安戴托昆波的處境與昔日禁區霸主歐尼爾（Shaquille O'Neal）相提並論。

「這就是執法這類型球員最困難的地方，就像當年的歐尼爾一樣。」

事實上，安戴托昆波本季前3場比賽的整體數據依然出色，平均每場貢獻28.3分、8.0籃板、3.0助攻，投籃命中率高達57.1%，顯示他個人仍維持頂尖水準。然而，熱火至今卻無法將他的優異表現轉化為勝利。

對此，《ClutchPoints》記者席格爾（Brett Siegel）提出批評，認為熱火為了從密爾瓦基換來安戴托昆波，付出了過多原本的重要戰力，導致球隊目前缺乏足夠完整的配套陣容。

「熱火為了得到安戴托昆波，幾乎掏空了原本陣容最重要的部分。」席格爾指出，「現在他們看起來，就像過去幾年安戴托昆波效力的公鹿一樣，總是無法打出符合期待的成績。」