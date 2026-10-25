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NBA／魔術開季戰力傳噩耗！班凱羅右腳踝扭傷 恐缺陣4至6周

聯合新聞網／ 綜合報導
班凱羅被迫因傷缺席一段時間。 路透
班凱羅被迫因傷缺席一段時間。 路透

奧蘭多魔術新賽季才剛展開，就傳出令人擔憂的傷兵消息。球隊宣布，當家球星班凱羅（Paolo Banchero）遭遇右腳踝扭傷，被迫進入傷兵名單，而此類傷勢通常需要4至6周才能恢復，這對魔術戰力造成不小衝擊。

班凱羅是在主場對灰狼的比賽中受傷。他賽後接受《奧蘭多哨兵報》訪問時透露，其實從第一節開始就已經感覺右腳踝不適，儘管帶傷繼續出賽，最終仍因傷勢影響而缺席整個第四節，全場留下14分、6籃板的成績。

經過檢查後，魔術確認班凱羅傷及右腳踝上方韌帶，屬於輕度高位腳踝扭傷。相較一般腳踝扭傷，高位腳踝扭傷通常需要更長的恢復時間，即使傷勢程度不算嚴重，也可能讓球員缺陣數周。

根據一般復原時程，這類傷勢通常需要4至6周，不過球團目前尚未公布班凱羅的確切復出日期，仍須觀察後續治療與復健進度。

班凱羅的缺席對魔術而言無疑是一大打擊，尤其球隊本季原本期待以更加完整的主力陣容爭取東區佳績。

上季當班凱羅、華格納（Franz Wagner）、薩格斯（Jalen Suggs）、貝恩（Desmond Bane）與卡特（Wendell Carter Jr.）5名主力同時在場時，魔術在累計182分鐘的比賽時間內，淨勝對手45分，展現相當出色的攻守效率。

這套陣容的團隊投籃命中率達50.1%，三分球命中率也有36.4%，同時將對手整體投籃命中率壓低至46.2%，三分球命中率更僅有34.5%，充分展現魔術主力陣容的競爭力。

若進一步觀察過去3個例行賽賽季，當班凱羅、華格納、薩格斯與卡特4人全部健康出賽時，魔術累積取得40勝26敗的成績，顯示這組核心球員對球隊戰績具有重要影響。

不過，魔術過去也曾在班凱羅缺陣的情況下找到贏球方法。上季他缺席的其中10場比賽，球隊仍繳出7勝3敗的戰績，證明陣中其他球員具備分擔進攻責任的能力。

事實上，傷病問題一直是魔術近年面臨的重大考驗。過去2個賽季，班凱羅累計缺席46場比賽，華格納缺席70場，薩格斯更因傷錯過72場，3名核心球員都曾受到傷勢影響。即便如此，魔術仍連續2個賽季闖進季後賽，展現年輕陣容的韌性與潛力。

然而，班凱羅這次受傷的時機格外令人惋惜，因為他本季開局的進攻狀態相當火燙。

在受傷前，班凱羅本季平均每場繳出24.5分、7.5助攻，兩項數據都高居全隊第1，另外還有6.5籃板，投籃命中率更高達70%，展現高效率的全能進攻能力。

如今魔術暫時失去最重要的進攻核心，勢必需要華格納、貝恩與薩格斯等人承擔更多持球及得分責任，教練團也必須重新調整進攻配置，降低班凱羅缺陣帶來的影響。

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