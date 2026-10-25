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NBA／約柯奇35分大三元、穆雷轟42分 金塊落後23分大翻盤

聯合新聞網／ 綜合報導
約柯奇35分大三元。 法新社
約柯奇35分大三元。 法新社

丹佛金塊今天在主場上演驚天逆轉，面對紐奧良鵜鶘一度落後多達23分，卻靠著約柯奇（Nikola Jokic）與穆雷（Jamal Murray）聯手發威，硬是將比賽拖進延長賽，最終以141：135擊敗對手。

約柯奇全場繳出35分、15籃板、10助攻的大三元成績，生涯例行賽累積第199次大三元，距離衛斯特布魯克（Russell Westbrook）保持的NBA歷史紀錄209次，僅差10次。此外，如果將季後賽一併計算，約柯奇的大三元總次數已經超越衛斯特布魯克。

約柯奇近期才在一份NBA球員排名中登上榜首，這場比賽再度證明自己的全能身手，全場23投12中，除了35分、15籃板、10助攻，還貢獻3阻攻、2抄截，尤其延長賽獨拿8分，成為金塊完成逆轉的重要功臣。

不過，金塊此役能夠完成逆轉，絕對不能只歸功於約柯奇。後場搭檔穆雷同樣火力全開，全場狂轟42分6助攻3籃板，13罰10中，成為球隊反敗為勝的另一大關鍵。

事實上，金塊這場比賽面臨嚴重的傷兵問題，強森（Cam Johnson）因腳踝傷勢缺陣，迪亞洛（Alpha Diallo）受到手腕扭傷困擾，史特羅瑟（Julian Strawther）與瓊斯（Spencer Jones）也持續高掛免戰牌，讓總教練艾德曼（David Adelman）的調度受到限制。

鵜鶘則把握金塊陣容不完整的機會，開賽就展現驚人進攻效率，上半場團隊投籃命中率高達65.9%，一度取得23分領先優勢。

雖然金塊試圖在上半場縮小差距，將落後追至16分，但鵜鶘始終維持強勢攻勢。第三節約柯奇與穆雷聯手攻下22分，仍無法扭轉戰局，反而讓鵜鶘帶著19分領先進入決勝節。

眼看主場即將吞敗，金塊在第四節終於展開全面反擊，穆雷與約柯奇接連命中三分球，葛登（Aaron Gordon）也以精彩的反手灌籃點燃全場氣氛，金塊靠著一波猛烈攻勢逐漸追近比分。

正規時間最後17秒，金塊甚至獲得超前機會，穆雷在三分線外出手遭到犯規，取得3次罰球機會，可惜他只命中其中2球，最終僅能將比分扳平，讓雙方進入延長賽。

死裡逃生進入延長賽，金塊顯然已經完全掌握比賽氣勢。除了約柯奇在延長賽獨拿8分，首次在金塊主場例行賽亮相的新秀布拉澤爾（Trevon Brazile）也挺身而出，全場貢獻17分，其中7分集中在延長賽。

尤其延長賽剩下1分25秒時，布拉澤爾在底角投進關鍵三分球，幫助金塊取得133：129領先，為球隊奠定勝基。布拉澤爾在主場首秀就展現不畏壓力的特質，加上布勞恩（Christian Braun）也有15分進帳，讓傷兵滿營的金塊依然能夠維持足夠的進攻火力。

反觀鵜鶘雖然全場有6名球員得分達雙位數，最終仍無法守住大幅領先優勢。

墨菲（Trey Murphy III）攻下全隊最高26分，墨瑞（Dejounte Murray）貢獻22分，昆恩（Derik Queen）與威廉森（Zion Williamson）各拿17分，但球隊在比賽後段的防守與進攻執行都不如金塊，最終遭到逆轉。

穆雷聯手約柯奇演出大逆轉。 路透
穆雷聯手約柯奇演出大逆轉。 路透

過去曾效力金州勇士與華盛頓巫師的射手波爾（Jordan Poole），此役則遭金塊有效限制，全場僅有6分進帳，未能提供球隊需要的外線支援。

對於鵜鶘而言，另一個值得慶幸的消息是中鋒米西（Yves Missi）的傷勢並不嚴重。他在前一場對猶他爵士的比賽中傷及膝蓋，經過檢查後確認只是挫傷，並非更嚴重的傷害。

不過，鵜鶘在新任總教練莫斯里（Jamahl Mosley）領軍下，開季前3場比賽全部落敗，戰績陷入0勝3敗低潮。

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