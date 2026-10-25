NBA／公牛救世主！菜鳥威爾森狂轟30分14籃板 開季數據僅次喬丹

芝加哥公牛今年選進的超級新秀威爾森（Caleb Wilson），開季就展現驚人天賦，儘管球隊在主場開幕戰以120：124不敵巫師，但他全場狂轟30分、14籃板，繳出NBA生涯首次雙十成績。

更令人驚訝的是，威爾森開季前3戰已經累積67分，寫下公牛隊史新人同期第2高紀錄，僅次於「籃球之神」喬丹（Michael Jordan）當年創造的3戰74分。

根據統計，今年身為選秀「四皇」之一的威爾森在NBA生涯前3場比賽依序攻下16分、21分與30分，累計67分，僅落後喬丹當年的74分。巧合的是，兩人生涯前2戰的得分完全相同，首戰都是16分，第2戰都是21分，讓這名年輕新秀與公牛隊史最偉大的球星產生有趣連結。

公牛開季首戰面對多倫多暴龍，以43分之差慘敗，威爾森雖然攻下16分、4籃板，卻也發生多達9次失誤，暴露出初登NBA舞台的生澀與不適應。

不過，威爾森隨即在第2戰迎戰密爾瓦基公鹿時有所突破，繳出21分、6籃板，幫助公牛以132：125擊敗對手，拿下新賽季首勝。

到了第3戰面對巫師，威爾森再將個人表現提升到另一個層次，單場貢獻30分、14籃板，不僅得分連續3場成長，更首度完成雙十演出。雖然公牛最終以4分差距落敗，但威爾森展現的攻守潛力，已讓球迷對他的未來充滿期待。

事實上，威爾森與喬丹除了開季得分紀錄相似，兩人的籃球背景也有不少共同點。

兩人都出身北卡大，也都曾是校隊備受矚目的明星球員。喬丹在1984年獲選全美年度最佳大學球員，威爾森則在北卡就讀的唯一1個賽季，入選全美大學第2隊。

選秀順位方面，公牛在1984年以第3順位選進喬丹，當時球隊戰績低迷，迫切需要能夠改變未來的核心球星。42年後，公牛在2026年選秀會以第4順位挑中威爾森，同樣希望他成為球隊重建的重要支柱。

當然，威爾森的NBA生涯才剛開始，現階段還遠遠無法與締造無數成就的喬丹相提並論，但開季接連繳出亮眼數據，已經證明他具備成為明星球員的潛力。

公牛籃球事務副總裁葛拉罕（Bryson Graham）也對威爾森的態度與成長給予高度評價。

「他永不放棄，而且非常渴望成為偉大的球員。」葛拉罕表示，「這不是裝出來的，而是發自內心的真誠。」