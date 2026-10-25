快訊

川普有50%機率對伊朗動核武？美預言家警告恐爆第三次世界大戰

金鐘61／節目類5大亮點一次看 綜藝主持人陷「死亡之組」廝殺搶獎

日本抹茶名店公告拒轉賣行為 網友怒點名台灣人：支持官方

聽新聞
0:00 / 0:00

NBA／杜蘭特22分助火箭升空3連勝 睽違9年再寫最佳開局

聯合新聞網／ 綜合報導
杜蘭特率領火箭開季拿下3連勝，寫下9年來最佳開局表現。 美聯社
杜蘭特率領火箭開季拿下3連勝，寫下9年來最佳開局表現。 美聯社

休士頓火箭新賽季氣勢如虹，今天作客亞特蘭大，靠著杜蘭特（Kevin Durant）攻下22分，以及謝普得（Reed Sheppard）、伊森（Tari Eason）各貢獻19分，最終以121：114擊敗對手，開季拿下3連勝，寫下自2017-18年賽季以來，睽違9年的最佳開局表現。

老鷹開季前2戰都在客場獲勝，此役迎來主場開幕戰，卻碰上攻守表現出色的火箭。休士頓全場共有7名球員得分達雙位數，一度建立多達20分領先，儘管最後階段遭到老鷹強勢反撲，仍順利帶走勝利。

火箭展現均衡的進攻火力，除了杜蘭特、謝普得與伊森聯手貢獻60分，湯普森（Amen Thompson）也拿下17分、11籃板，連續第3場繳出雙十成績；比賽中上演暴力扣籃的申根（Alperen Sengun）也有17分、10籃板進帳，同樣完成雙十演出。

老鷹雖然一路苦追，並且在比賽尾聲將20分落後分差縮小至5分，但火箭仍靠著杜蘭特穩住陣腳。終場前18.9秒，杜蘭特站上罰球線穩穩命中2球，將領先重新擴大至3個球權的差距，徹底粉碎老鷹逆轉希望。

火箭能夠掌控比賽，籃板優勢也是關鍵。上季火箭就高居全聯盟進攻籃板榜首，本場比賽再度發揮強項，全隊搶下13個進攻籃板，轉換成22分二波進攻得分，讓老鷹防線承受不小壓力。

此外，謝普得也逐漸找回外線準星。上季三分球命中率高達43%的他，本季前一度陷入投籃低潮，開季三分球前6投僅命中1球，不過此役迅速回穩，外線11投5中，成為火箭重要的得分來源。

反觀老鷹的外線命中率不盡理想，全場三分球45投僅12中，上半場更只有22投5中，讓球隊即使試圖利用進攻節奏追分，仍難以有效縮小差距。

老鷹此役以強森（Jalen Johnson）表現最為突出，攻下全隊最高26分，送出追平個人生涯紀錄的16次助攻，持續展現全面身手。

亞歷山大-華克（Nickeil Alexander-Walker）貢獻18分，休賽季從雷霆透過交易加盟的維金斯（Aaron Wiggins），也在代表老鷹的首場主場比賽繳出亮眼表現，替補攻下16分。

不過，老鷹最終仍無法抵擋火箭多點開花的攻勢，開季2連勝就此中斷，主場開幕戰也未能如願拿下勝利。

火箭則延續開季強勢表現，不僅以3勝0敗維持不敗金身，更繼2017-18年賽季後，再度迎來開季3連勝。當年火箭曾一路打出例行賽65勝17敗的聯盟最佳戰績。

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

相關新聞

NBA／欺負獨行俠少雙星 「斑馬」慢熱馬刺奪開季首勝

馬刺隊當家球星溫班亞瑪（Victor Wembanyama）今天碰獨行俠隊雖有些「慢熱」狀況，但第二節尾聲手感加溫，最終全場攻下23分，搭配哈波（Dylan Harper）21分，聯手助「黑衫軍」以122：106擊敗兩大球星厄文（Kyrie Irvin）和佛雷格（Cooper Flagg）都缺席的獨行俠，開季第3場比賽終於收獲勝場。

NBA／希臘怪物提前犯滿 熱火開季吞3連敗寫難堪紀錄

熱火隊有兩度年度MVP「希臘怪物」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）加入，開季表現卻顯得掙扎，今天在安戴托昆波提前犯滿畢業下以110：115敗給黃蜂隊，苦吞開季3連敗，寫下總教練史波史特拉（Erik Spoelstra）19年執教來的最差開季表現。

NBA／詹姆斯休兵無礙 安比德大三元率76人奪開季3連勝

本季組成「四星」的76人隊，當家球星之一的「小皇帝」詹姆斯（LeBron James）雖因背傷缺陣，但內線大將安比德（Joel Embiid）繳出「大三元」，布朗（Jaylen Brown）和馬克西（Tyrese Maxey）也聯手轟下53分，助隊第四節甩開公鹿隊反撲，以127：116收下開季3連勝。

NBA／柯瑞背靠背缺陣 布克狂轟43分太陽射下殘缺勇士

開季面臨4天3戰的勇士隊，今天當家球星柯瑞（Stephen Curry）在內的多名主力缺陣，儘管新秀倫德伯格（Yaxel Lendeborg）繳出26分，但對手太陽隊的看板球星布克（Devin Booker）狂轟43分，率隊以131：122擊敗勇士，連5季主場開幕戰都收下勝場。

NBA／領先22分險遭籃網逆轉！騎士驚險捍衛主場 開季首勝到手

克里夫蘭騎士新賽季首勝差點飛了！騎士今天面對布魯克林籃網，靠著上半場火燙的外線手感，一度建立多達22分領先，沒想到決勝節進攻突然失序，加上頻繁失誤，讓籃網在最後10秒追到僅剩2分差距。所幸騎士最終仍以125：121驚險守住勝利，開季戰績來到1勝1敗。

NBA／公牛救世主！菜鳥威爾森狂轟30分14籃板 開季數據僅次喬丹

芝加哥公牛今年選進的超級新秀威爾森（Caleb Wilson），開季就展現驚人天賦，儘管球隊在主場開幕戰以120：124不敵巫師，但他全場狂轟30分、14籃板，繳出NBA生涯首次雙十成績。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。