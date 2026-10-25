NBA／杜蘭特22分助火箭升空3連勝 睽違9年再寫最佳開局

休士頓火箭新賽季氣勢如虹，今天作客亞特蘭大，靠著杜蘭特（Kevin Durant）攻下22分，以及謝普得（Reed Sheppard）、伊森（Tari Eason）各貢獻19分，最終以121：114擊敗對手，開季拿下3連勝，寫下自2017-18年賽季以來，睽違9年的最佳開局表現。

老鷹開季前2戰都在客場獲勝，此役迎來主場開幕戰，卻碰上攻守表現出色的火箭。休士頓全場共有7名球員得分達雙位數，一度建立多達20分領先，儘管最後階段遭到老鷹強勢反撲，仍順利帶走勝利。

火箭展現均衡的進攻火力，除了杜蘭特、謝普得與伊森聯手貢獻60分，湯普森（Amen Thompson）也拿下17分、11籃板，連續第3場繳出雙十成績；比賽中上演暴力扣籃的申根（Alperen Sengun）也有17分、10籃板進帳，同樣完成雙十演出。

老鷹雖然一路苦追，並且在比賽尾聲將20分落後分差縮小至5分，但火箭仍靠著杜蘭特穩住陣腳。終場前18.9秒，杜蘭特站上罰球線穩穩命中2球，將領先重新擴大至3個球權的差距，徹底粉碎老鷹逆轉希望。

火箭能夠掌控比賽，籃板優勢也是關鍵。上季火箭就高居全聯盟進攻籃板榜首，本場比賽再度發揮強項，全隊搶下13個進攻籃板，轉換成22分二波進攻得分，讓老鷹防線承受不小壓力。

此外，謝普得也逐漸找回外線準星。上季三分球命中率高達43%的他，本季前一度陷入投籃低潮，開季三分球前6投僅命中1球，不過此役迅速回穩，外線11投5中，成為火箭重要的得分來源。

反觀老鷹的外線命中率不盡理想，全場三分球45投僅12中，上半場更只有22投5中，讓球隊即使試圖利用進攻節奏追分，仍難以有效縮小差距。

老鷹此役以強森（Jalen Johnson）表現最為突出，攻下全隊最高26分，送出追平個人生涯紀錄的16次助攻，持續展現全面身手。

亞歷山大-華克（Nickeil Alexander-Walker）貢獻18分，休賽季從雷霆透過交易加盟的維金斯（Aaron Wiggins），也在代表老鷹的首場主場比賽繳出亮眼表現，替補攻下16分。

不過，老鷹最終仍無法抵擋火箭多點開花的攻勢，開季2連勝就此中斷，主場開幕戰也未能如願拿下勝利。

火箭則延續開季強勢表現，不僅以3勝0敗維持不敗金身，更繼2017-18年賽季後，再度迎來開季3連勝。當年火箭曾一路打出例行賽65勝17敗的聯盟最佳戰績。