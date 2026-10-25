NBA／尼克、馬刺上季爭冠本季卻連敗開局 聯盟史上僅出現3次

上季才在總冠軍賽正面交鋒的尼克與馬刺，新賽季開打卻雙雙陷入低潮，兩隊前2戰皆吞下敗仗，以0勝2敗開局。根據統計，這是NBA歷史上第3次出現前一季東、西區冠軍，在隔年新賽季前2戰全部落敗的罕見情況。

尼克繼開幕戰不敵費城76人後，又在波士頓客場飲恨，連兩戰輸給同組的勁敵；至於馬刺也是接連敗給雷霆和火箭兩大強權，開季連續兩個主場都無法拿下。

值得一提的是，馬刺上季在主場曾繳出32勝8敗的出色戰績，如今新賽季前2個主場卻接連失守，與上季打進總冠軍賽的強勢表現形成鮮明對比。

根據統計，先前出現這種爭冠組合開季無力的情況分別是1969-70年的波士頓塞爾蒂克和洛杉磯湖人、1979-80年的西雅圖超音速和華盛頓子彈（巫師前身）。

不過面對這樣的開局狀態，尼克當家球星布朗森（Jalen Brunson）認為，雖然球隊尚未開胡，但與開幕戰對76人的表現相比，已經看見一些進步。

馬刺年輕後衛哈波（Dylan Harper）坦言，球隊防守端出現太多漏洞，是開季連敗的重要原因。「不只是我，整支球隊都需要做得更好。」哈波說，不過，哈波並不認為現在就需要陷入恐慌，畢竟82場例行賽才剛開始，球隊還有80場比賽可以調整。

「我們不可能從第1天開始就做到完美。」哈波強調，球隊仍有充足時間找回狀態。

從開季前2場的數據來看，尼克與馬刺確實都在過去最擅長的環節出現退步。

尼克上季進攻效率高居聯盟第4，但本季前2戰已下滑至第20名；馬刺上季防守效率排名聯盟第3，如今則跌至第17名，顯示兩隊都尚未找回上季的競爭力。