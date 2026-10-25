NBA／佛雷格遭惡犯左肩輕微扭傷 下周重新評估回歸時間

獨行俠少主佛雷格（Cooper Flagg）在溜馬的比賽中遭對手惡意犯規導致左肩受傷提前退場，後續經過核磁共振（MRI）檢查後，確認為輕微扭傷。佛雷格今天缺席了對馬刺的比賽，預計將在下周重新接受評估，確切復出時間仍有待觀察。

佛雷格當時是在準備快攻灌籃時，遭到溜馬前鋒奈史密斯（Aaron Nesmith）的犯規，導致身體失去平衡，落地時左肩重重撞擊地板。這次危險的犯規動作隨即引發雙方球員短暫衝突，所幸裁判及時介入控制場面。

經過判定，奈史密斯被吹判惡意犯規，另外他與獨行俠前鋒馬歇爾（Naji Marshall）都各自領到1次技術犯規。

儘管提前傷退，佛雷格在短短17分鐘的上場時間內，已經繳出14分、5籃板、6助攻、3抄截的全能成績，獨行俠也在大幅領先優勢下，最終以16分之差擊敗溜馬。

對獨行俠而言，佛雷格受傷無疑是開季的一大打擊。這名選秀狀元上季就迅速展現超齡實力，不僅成功拿下年度最佳新秀，更被視為球隊未來建軍的重要基石。如今進入NBA生涯第2個賽季，獨行俠原本期待隨著老大哥厄文（Kyrie Irving）的回歸，佛雷格可以獲得更多成長的養分，在攻守兩端承擔更重要的角色。

隨著佛雷格暫時缺陣，獨行俠勢必得重新調整輪替陣容，包括馬歇爾、里薩歇（Zaccharie Risacher）以及薩瑟（Marcus Sasser）等球員，都可能獲得更多上場機會，分擔佛雷格留下的攻守任務。

目前獨行俠並未公布佛雷格的確切缺陣時間，球團僅表示將在下周重新評估他的左肩傷勢，再根據治療與恢復情況決定後續安排。