NBA／領先22分險遭籃網逆轉！騎士驚險捍衛主場 開季首勝到手

克里夫蘭騎士新賽季首勝差點飛了！騎士今天面對布魯克林籃網，靠著上半場火燙的外線手感，一度建立多達22分領先，沒想到決勝節進攻突然失序，加上頻繁失誤，讓籃網在最後10秒追到僅剩2分差距。所幸騎士最終仍以125：121驚險守住勝利，開季戰績來到1勝1敗。

騎士開賽便積極運用禁區優勢，莫布里（Evan Mobley）首節不僅連續命中2記三分球，還利用流暢的腳步在禁區取分，迅速帶動球隊攻勢。中鋒艾倫（Jarrett Allen）同樣展現進攻企圖心，兩人在首節各拿8分，成為騎士建立領先的關鍵。

值得一提的是，艾倫此役還投進自2025年12月以來的首顆三分球，成了騎士進攻意外之喜。

相較開幕戰對費城76人時，騎士全場三分球29投僅7中的低迷表現，這場比賽外線手感明顯回升，首節三分球17投10中，靠著精準投射迅速拉開差距。

騎士帶著14分優勢進入中場休息，莫布里與艾倫上半場各攻下13分，顯示教練團開季積極讓禁區雙塔參與進攻的策略收到效果。

不過，騎士雖然一度將領先擴大到22分，卻始終無法徹底擊潰對手，反而在比賽尾聲陷入苦戰。

進入決勝節後，騎士進攻節奏完全走樣，籃網則透過積極防守持續製造失誤，逐步縮小分差。騎士光是第四節就發生8次失誤，籃網則在外線投進8記三分球，讓原本看似毫無懸念的比賽突然出現逆轉危機。

隨著籃網不斷追分，騎士原本多達22分的優勢，在最後不到10秒時竟縮小到只剩2分。所幸騎士沒有讓勝利從手中溜走，最終以4分之差驚險過關。

籃網此役以波特（Michael Porter Jr.）攻下28分表現最為突出，藍道（Julius Randle）23分6籃板5助攻，德明（Egor Demin）22分6助攻4籃板，3人合力差點幫助球隊大逆轉。

騎士陣中同樣3人得分達到20分，米契爾（Donovan Mitchell）22分5籃板4助攻，艾倫21分8籃板，莫布里填滿5大數據，拿下20分10籃板4助攻3阻攻2抄截；哈登（James Harden）貢獻12分8籃板7助攻，泰森（Jaylon Tyson）替補得到15分。

儘管順利拿下開季首勝，騎士的表現仍暴露不少問題。全場高達23次失誤，尤其在大幅領先時未能穩定控制比賽節奏，讓球隊險些付出慘痛代價。

對志在新賽季爭取佳績的騎士而言，外線火力復甦固然值得肯定，但如何減少不必要的失誤、提高領先時的比賽掌控能力，將是接下來必須改善的課題。

騎士目前戰績為1勝1敗，下一場將回到主場迎戰開季氣勢高昂的灰狼，尋求本季首度連勝。