快訊

MLB／光芒開賽5棒就猛攻4分 釀酒人頑強逆轉戰局搶下2連勝

梁朝偉偕劉嘉玲悄來台！赴GD愛店大啖美食 行蹤露餡

中職／味全龍G5再拚封王內外野一般門票完售！ 系列賽觀眾人數寫新高

聽新聞
0:00 / 0:00

NBA／領先22分險遭籃網逆轉！騎士驚險捍衛主場 開季首勝到手

聯合新聞網／ 綜合報導
莫布里全能輸出幫助騎士開胡。 美聯社
莫布里全能輸出幫助騎士開胡。 美聯社

克里夫蘭騎士新賽季首勝差點飛了！騎士今天面對布魯克林籃網，靠著上半場火燙的外線手感，一度建立多達22分領先，沒想到決勝節進攻突然失序，加上頻繁失誤，讓籃網在最後10秒追到僅剩2分差距。所幸騎士最終仍以125：121驚險守住勝利，開季戰績來到1勝1敗。

騎士開賽便積極運用禁區優勢，莫布里（Evan Mobley）首節不僅連續命中2記三分球，還利用流暢的腳步在禁區取分，迅速帶動球隊攻勢。中鋒艾倫（Jarrett Allen）同樣展現進攻企圖心，兩人在首節各拿8分，成為騎士建立領先的關鍵。

值得一提的是，艾倫此役還投進自2025年12月以來的首顆三分球，成了騎士進攻意外之喜。

相較開幕戰對費城76人時，騎士全場三分球29投僅7中的低迷表現，這場比賽外線手感明顯回升，首節三分球17投10中，靠著精準投射迅速拉開差距。

騎士帶著14分優勢進入中場休息，莫布里與艾倫上半場各攻下13分，顯示教練團開季積極讓禁區雙塔參與進攻的策略收到效果。

不過，騎士雖然一度將領先擴大到22分，卻始終無法徹底擊潰對手，反而在比賽尾聲陷入苦戰。

進入決勝節後，騎士進攻節奏完全走樣，籃網則透過積極防守持續製造失誤，逐步縮小分差。騎士光是第四節就發生8次失誤，籃網則在外線投進8記三分球，讓原本看似毫無懸念的比賽突然出現逆轉危機。

隨著籃網不斷追分，騎士原本多達22分的優勢，在最後不到10秒時竟縮小到只剩2分。所幸騎士沒有讓勝利從手中溜走，最終以4分之差驚險過關。

籃網此役以波特（Michael Porter Jr.）攻下28分表現最為突出，藍道（Julius Randle）23分6籃板5助攻，德明（Egor Demin）22分6助攻4籃板，3人合力差點幫助球隊大逆轉。

騎士陣中同樣3人得分達到20分，米契爾（Donovan Mitchell）22分5籃板4助攻，艾倫21分8籃板，莫布里填滿5大數據，拿下20分10籃板4助攻3阻攻2抄截；哈登（James Harden）貢獻12分8籃板7助攻，泰森（Jaylon Tyson）替補得到15分。

儘管順利拿下開季首勝，騎士的表現仍暴露不少問題。全場高達23次失誤，尤其在大幅領先時未能穩定控制比賽節奏，讓球隊險些付出慘痛代價。

對志在新賽季爭取佳績的騎士而言，外線火力復甦固然值得肯定，但如何減少不必要的失誤、提高領先時的比賽掌控能力，將是接下來必須改善的課題。

騎士目前戰績為1勝1敗，下一場將回到主場迎戰開季氣勢高昂的灰狼，尋求本季首度連勝。

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

相關新聞

NBA／欺負獨行俠少雙星 「斑馬」慢熱馬刺奪開季首勝

馬刺隊當家球星溫班亞瑪（Victor Wembanyama）今天碰獨行俠隊雖有些「慢熱」狀況，但第二節尾聲手感加溫，最終全場攻下23分，搭配哈波（Dylan Harper）21分，聯手助「黑衫軍」以122：106擊敗兩大球星厄文（Kyrie Irvin）和佛雷格（Cooper Flagg）都缺席的獨行俠，開季第3場比賽終於收獲勝場。

NBA／希臘怪物提前犯滿 熱火開季吞3連敗寫難堪紀錄

熱火隊有兩度年度MVP「希臘怪物」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）加入，開季表現卻顯得掙扎，今天在安戴托昆波提前犯滿畢業下以110：115敗給黃蜂隊，苦吞開季3連敗，寫下總教練史波史特拉（Erik Spoelstra）19年執教來的最差開季表現。

NBA／詹姆斯休兵無礙 安比德大三元率76人奪開季3連勝

本季組成「四星」的76人隊，當家球星之一的「小皇帝」詹姆斯（LeBron James）雖因背傷缺陣，但內線大將安比德（Joel Embiid）繳出「大三元」，布朗（Jaylen Brown）和馬克西（Tyrese Maxey）也聯手轟下53分，助隊第四節甩開公鹿隊反撲，以127：116收下開季3連勝。

NBA／領先22分險遭籃網逆轉！騎士驚險捍衛主場 開季首勝到手

克里夫蘭騎士新賽季首勝差點飛了！騎士今天面對布魯克林籃網，靠著上半場火燙的外線手感，一度建立多達22分領先，沒想到決勝節進攻突然失序，加上頻繁失誤，讓籃網在最後10秒追到僅剩2分差距。所幸騎士最終仍以125：121驚險守住勝利，開季戰績來到1勝1敗。

NBA／尼克、馬刺上季爭冠本季卻連敗開局 聯盟史上僅出現3次

上季才在總冠軍賽正面交鋒的尼克與馬刺，新賽季開打卻雙雙陷入低潮，兩隊前2戰皆吞下敗仗，以0勝2敗開局。根據統計，這是NBA歷史上第3次出現前一季東、西區冠軍，在隔年新賽季前2戰全部落敗的罕見情況。

NBA／佛雷格遭惡犯左肩輕微扭傷 下周重新評估回歸時間

獨行俠少主佛雷格（Cooper Flagg）在溜馬的比賽中遭對手惡意犯規導致左肩受傷提前退場，後續經過核磁共振（MRI）檢查後，確認為輕微扭傷。佛雷格今天缺席了對馬刺的比賽，預計將在下周重新接受評估，確切復出時間仍有待觀察。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。