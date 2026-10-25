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NBA／希臘怪物提前犯滿 熱火開季吞3連敗寫難堪紀錄

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
安戴托昆波轉戰熱火後，球隊開季卻是苦吞3連敗。 路透
安戴托昆波轉戰熱火後，球隊開季卻是苦吞3連敗。 路透

熱火隊有兩度年度MVP「希臘怪物」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）加入，開季表現卻顯得掙扎，今天在安戴托昆波提前犯滿畢業下以110：115敗給黃蜂隊，苦吞開季3連敗，寫下總教練史波史特拉（Erik Spoelstra）19年執教來的最差開季表現。

本季首度披上熱火戰袍的「希臘怪物」，今天陷入犯規麻煩，最後還剩2分多鐘時犯滿畢業，只留下11投4中拿14分、6籃板成績單。

黃蜂今天少了先發克努佩爾（Kon Knueppel）和懷特（Coby White），不過米勒（Brandon Miller）狂轟34分，施羅德（Dennis Schroder）和里德（Naz Reid）也各贊助25分和23分，助隊第三節打出30：17攻勢拉開差距。

公鹿在安戴托昆波突下第4犯後，改由米契爾（Davion Mitchell）、阿德巴約（Bam Adebayo）和替補的拉爾森（Pelle Larsson）、小哈德威（Tim Hardaway Jr.）和波提斯（Bobby Portis）上場，反而打出一波反撲攻勢，比賽尾聲三度追平比分，但黃蜂靠艾倫（Grayson Allen）關鍵「4分打」回到108：104領先，就此維持優勢到最後。

米契爾22分是熱火今天最高，阿德巴約20分、拉爾森15分，湯普森（Klay Thompson）14分。

兩隊前一次交鋒是上季附加賽，不過雙方陣容都有不少變動，當時為黃蜂投進致勝球的小鮑爾（LaMelo Ball）已被交易到灰狼隊，熱火主戰射手赫洛（Tyler Herro）也轉戰公鹿。

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