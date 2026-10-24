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NBA／「他又不是喬丹！」勇士菜鳥開嗆唐西奇 自認對媒體說得太過火
勇士新秀倫德伯格（Yaxel Lendeborg）與湖人球星唐西奇（Luka Doncic）在新賽季開幕戰爆發的場上口角，近日持續引發熱議。
兩人在比賽中多次發生肢體碰撞與言語交鋒，倫德伯格更因對唐西奇噴垃圾話遭吹判技術犯規。儘管勇士最終以105比127吞敗，倫德伯格賽後仍公開批評唐西奇，直言對方不斷向裁判抱怨的態度讓自己失去對他的尊重。
這番言論迅速在網路上傳播，讓原本只是場上的對抗，進一步演變成受到外界關注的球員口水戰。不過，在這場風波持續延燒後，倫德伯格也坦承，自己先前在媒體面前的發言可能有些過火。
不過，倫德伯格也沒有因為外界關注而收回所有言論。在今天勇士以108比111不敵灰熊苦吞2連敗後，他再次接受媒體訪問，談到與唐西奇之間的衝突時，依然展現強硬態度。
「我不怕跟任何人說話，他又不是喬丹（Michael Jordan）。」倫德伯格表示。
然而，他也承認，自己先前透過媒體發表的部分言論，可能確實有些超過分寸。「我覺得自己在媒體面前的確有點說得太過火了，但事情就是這樣。」他坦言。
這番回應顯示，倫德伯格雖然沒有打算完全淡化與唐西奇的衝突，但也意識到自己在公開場合的發言可能引發更大風波。對一名剛踏入NBA的新秀而言，如何在展現競爭心態與控制場外言論之間取得平衡，無疑也是職業生涯初期的重要課題。
值得注意的是，倫德伯格在對陣灰熊的比賽中也迅速展現反彈能力。他全場攻下18分、13籃板，繳出生涯首度雙十成績。
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