NBA／「83分先生」得分比犯規少 阿德巴約：真的太誇張了

熱火隊今天以111：128輸給活塞隊，新賽季前2場都以慘敗坐收。「83分先生」阿德巴約（Bam Adebayo）全場6次犯規，只得4分，賽後他坦言自己的表現太誇張。

阿德巴約首節就吞下3次犯規，因此面對杜倫（Jalen Duren）傷退的活塞禁區，阿德巴約也沒有討到太多便宜，全場只打23分鐘，6投2中，攻下4分6籃板3助攻2抄截，領到6次犯規提前離場。

賽後熱火總教練史波史特拉（Erik Spoelstra）談到阿德巴約今晚的表現時表示，「今天的情況真令人感到沮喪。我認為他憑藉自己的表現，已贏得應有的尊重，也值得獲得上場機會。當他在下半場重回場上時，確實有一段時間打得非常出色。」

阿德巴約則對自己的投籃失準與陷入犯規麻煩感到懊惱，「我必須把球投得更好，我不能第1節就累積3次犯規，真的太誇張了。這實在讓人很火大，那麼早就陷入犯規麻煩，這場比賽基本上就已經完了。」

「字母哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）加盟後，熱火開季反而苦吞2連敗，阿德巴約強調會設法調整：「我們會找到解決辦法的，我自己也一定會想辦法克服這些問題。」