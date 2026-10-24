NBA／凱斯勒連兩戰攻守宰制禁區 里夫斯讚嘆：無法要求更多

湖人隊今年休賽季引進的中鋒凱斯勒（Walker Kessler）在今天以125：117力克快艇隊的比賽中，不僅轟下22分，更繳出單場6次阻攻與3次抄截的頂級防守數據，成為隊史第8位達成此項防守成就的球員，歷經上季因傷僅出戰5場的低谷，他直言如今能保持健康並重返賽場感覺非常美妙，心中充滿感恩。

談及個人狀態的回升，凱斯勒將功勞歸於全隊無私的球風與純粹的團隊氛圍，他指出，身邊擁有像唐西奇（Luka Doncic）與里夫斯（Austin Reaves）這樣極具天賦的組織核心，任何人和他們搭檔都能在進攻端打得從容自如，而里夫斯（Austin Reaves）在下半場特別是第三節單節轟下13分的爆發表現更是居功厥偉。

對於凱斯勒連兩戰展現恐怖統治力，里夫斯在賽後受訪時也給予極高評價，「他是一名極其優秀的球員。球隊引進他是有充分理由的，他在前兩場比賽中挺身而出打出了精彩表現。正如我上一場所說，他依然有提升的空間，他自己也很清楚這一點，他會全力以赴繼續磨礪技術。但坦白講，面對這樣的賽季開局，你無法要求比這更出色的表現了。」

對於自己被列入湖人隊史防守名人堂級的榜單，凱斯勒謙遜表示這是一項至高無上的榮譽，但漫長賽季才剛開始，自己會繼續保持謙遜與對勝利的飢渴感，並期待在接下來客場挑戰猶他爵士時能與老戰友們正面交鋒。