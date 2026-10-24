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NBA／菜鳥布瑟致勝球氣走勇士 超狂全能數據史上第3年輕

聯合新聞網／ 綜合報導
布瑟上演關鍵致勝球。 路透
布瑟上演關鍵致勝球。 路透

終場前還剩下3分47秒，勇士領先12分，眼看要拿下開季首勝，沒想到慘案發生了！

灰熊靠著布瑟（Cameron Boozer）、傑洛姆（Ty Jerome）、威爾斯（Jaylen Wells）的連續得分，硬是轟出17比2的猛烈攻勢，一口氣翻轉戰局，讓勇士吞下一場難堪敗仗。

在灰熊最後重拳出擊中，布瑟無疑是其中關鍵要角，除了穩穩把握4次罰球機會，更在時間剩下19.7秒時單打命中超前比分的一球，完全展現他的持球能力和處理球的冷靜沉著，絲毫不像一位才打了第2場比賽的新秀菜鳥。

布瑟整場比賽三分球7投4中9罰全中，攻下25分13籃板6助攻2抄截，即便出現6次失誤也是瑕不掩瑜。

根據統計，布瑟以19歲又97天的年齡成為史上第3年輕至少得到25分10籃板5助攻的球員，加入佛雷格（Cooper Flagg）和詹姆斯（LeBron James）的行列。

灰熊主帥伊薩洛（Tuomas Iisalo）賽後也是稱讚布瑟。「他的對位表現堪稱頂級，幾乎無所不能。無論安排他擔任何種角色，他總是拚勁十足，堅持作戰」

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