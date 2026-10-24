NBA／勇士重建第一塊拼圖！賈奈特盛讚倫德伯格：沒自我膨脹問題

勇士隊首輪第11順位新秀倫德伯格（Yaxel Lendeborg）進入聯盟後，因即戰力和自信言論吸引關注，傳奇球星賈奈特（Kevin Garnett）也公開表達對他的讚賞。

倫德伯格今年幫助密西根大學奪冠，在選秀會被勇士選中後，又在夏季聯賽帶隊奪冠，季前熱身賽表現也很出色。賈奈特在節目上盛讚，「我真的很喜歡那位來自密西根大學的孩子。我認為他會是勇士開始重建、逐步建立年輕陣容的第一塊重要拼圖。」

賈奈特接著說：「這個孩子是真的有本事，你可以把球交給他，讓他自己創造得分機會。他的身體非常強壯。」

勇士近年高順位養成威斯曼（James Wiseman）與庫明加（Jonathan Kuminga）都以失敗告終賈奈特表示，「當初勇士希望從威斯曼和庫明加身上得到的東西，現在卻在這個孩子身上看到了。這個孩子有爆發力，也知道什麼時候該踩油門，平常又懂得控制節奏，不會一直想全速衝刺。」

賈奈特也特別欣賞倫德伯格沒有個人英雄主義，願意融入球隊體系，「他看起來沒有什麼自我膨脹的問題，還保有很濃厚的大學球員氣息。他還是喜歡開玩笑、喜歡熱鬧氣氛的年輕人。格林（Draymond Green）的個性則完全相反，所以看到倫德伯格能融入這支球隊的文化，願意學習、配合球隊要求，且沒有任何抱怨，真的很不錯。」