快訊

先爆公帑歡送慶生 陳智菡再揭「僑委會安排徐佳青參與僑務會議」高層異議才取消

「被醫師耽誤的歌手」成絕響…朱志生今告別式 心導管室「初衷」藏10年

惜別晚會變徐佳青歡送兼慶生 僑委會揭連署書喊告：皆僑委自發行為

聽新聞
0:00 / 0:00

NBA／冠軍戒指成釣魚陷阱！尼克員工點開郵件遭資安測試 官方認錯道歉

聯合新聞網／ 綜合報導
尼克冠軍戒指。圖截自X
尼克冠軍戒指。圖截自X

紐約尼克日前舉行總冠軍戒指頒發暨冠軍旗幟升起儀式，原本應是慶祝球隊睽違53年再度登頂的重要時刻，卻接連爆出爭議。不僅有部分助理教練在典禮上拿到空戒指盒，尚未領取正式的冠軍戒指，麥迪遜廣場花園（MSG）更被揭露，曾以「領取NBA總冠軍戒指」為誘餌，向公司及球場員工寄送釣魚郵件，測試員工的資安意識。

事件曝光後，MSG方面坦承做法不當，形容這是一次「令人遺憾的錯誤」，並承認公司近期確實曾因類似的網路釣魚攻擊遭到駭客入侵及勒索。

根據《The Athletic》報導，部分尼克商業營運部門及球場員工上個月收到一封電子郵件，內容寫著「您的員工冠軍戒指已經準備好了」，並表示員工可以免費從兩種選項中挑選一款。對於剛見證球隊奪冠、正期待分享榮耀的員工而言，這封郵件看起來就像是公司準備發放冠軍紀念品的正式通知。

然而，當員工點擊郵件中的連結後，才發現自己中了公司設計的網路釣魚測試。郵件頁面隨即告知，他們未能通過測試，必須參加強制性的網路安全課程。

這項測試原本是為了提高員工對網路攻擊的警覺性，但選擇以總冠軍戒指作為誘餌，卻引發外界質疑。尤其對尼克員工來說，冠軍戒指具有特殊意義，使用這份期待已久的榮耀作為測試工具，也讓整起事件顯得格外敏感。

MSG發言人週五發表聲明，坦承公司在這次資安測試中的做法不妥。

「公司先前曾向企業團隊寄送電子郵件，模擬網路釣魚攻擊，以強化我們抵禦駭客的安全能力。」發言人表示，「MSG近期確實遭到駭客入侵及勒索，對方利用員工帳號與密碼進入系統，而這些登入資訊正是透過類似的網路釣魚攻擊取得。使用冠軍戒指作為誘餌來吸引員工注意，是一次令人遺憾的錯誤。」

這番說明也揭露事件背後更嚴重的資安問題。公司並非單純為了教育員工而進行例行測試，而是近期真的曾遭到駭客利用員工帳號與密碼入侵，甚至面臨勒索威脅。這也凸顯企業面對網路釣魚攻擊時，員工的資安意識與內部防護機制有多麼重要。

MSG方面同時強調，公司仍計畫向超過275名球員、教練、員工及其他相關人士贈送總冠軍戒指與珠寶，總價值超過370萬美元。換句話說，這次釣魚郵件所宣稱的冠軍戒指並非完全虛構的獎勵，而是利用公司確實正在籌備的慶祝計畫，讓郵件更具可信度，也更容易使員工上當。

除了資安測試引發的爭議，尼克冠軍戒指的發放安排同樣受到批評。報導指出，球隊在週二新賽季開幕戰前舉行冠軍慶典時，部分助理教練並未拿到真正的戒指，而是收到空戒指盒。ESPN也有消息人士證實，確實有數名尼克教練未能在當天領取冠軍戒指。

報導指出，其中一個原因是部分教練尚未完成戒指尺寸測量，因此正式戒指仍未準備妥當。由於球隊已安排在冠軍慶典上展示戒指，部分教練最後只能先拿到空盒，正式戒指則延後發放。

不過，這樣的安排並未讓所有教練都能接受。據報導，部分教練對延遲領取戒指感到不滿，甚至有人表達憤怒。對於參與整個奪冠賽季、在幕後協助球隊備戰的教練團而言，冠軍戒指不僅是紀念品，更象徵自己對球隊奪冠的貢獻。未能在正式儀式上拿到戒指，自然容易產生失落感。

事實上，冠軍戒指延遲發放並非NBA首例。《The Athletic》也提到，雷霆在2025年奪冠後，同樣曾出現部分戒指延後交付的情況。

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

相關新聞

NBA／格林關鍵犯規+柯爾抱怨吞T 勇士收尾被灰熊轟17：0慘遭逆轉

勇士隊今天迎來主場開幕戰，面對重建的灰熊隊，第四節尾聲被打出一波17：0攻勢慘遭逆轉，終場以108：111輸球，苦吞2連敗。

NBA／遭再見火鍋無緣助馬刺開胡 溫班亞瑪：重來一次絕對灌籃

馬刺隊今天以110：114惜敗於火箭隊，苦吞開季2連敗，其中溫班亞瑪此役雖繳出25分、13籃板、2助攻與2阻攻的成績單，然而比賽激戰至最後關頭卻遭火箭湯普森（Amen Thompson）送出「再見火鍋」，賽後談到這充滿遺憾的最後一擊，溫班亞瑪懊惱直言，假使時光能倒流，他絕不會選擇保守出手，「如果能重來，我一定會直接把球狠狠灌進去。」

NBA／湯普森驚天隔扣溫班亞瑪加再見火鍋 杜蘭特讚：不可思議的怪物

火箭隊與馬刺隊今天上演一場精彩對決，最大焦點落在火箭湯普森（Amen Thompson）身上，他不僅在第三節上演震撼全場的隔扣溫班亞瑪（Victor Wembanyama），更在決勝關頭送出致命的再見火鍋，全場繳出20分、10籃板、4助攻、2抄截與2阻攻的全能數據，率隊收下勝利。

NBA／唐西奇23分11失誤無礙 湖人有凱斯勒22分6阻攻洛城內戰勝出

NBA本賽季首度的「洛城內戰」在今天登場，在主場出賽的湖人隊儘管首節手感不佳一度落後，但第二、三節團隊火力全開，兩節合計攻下76分，並在末節擋下快艇隊反撲，以125：117收下開季二連勝。

NBA／擁字母哥也打不贏兩主力傷退活塞 熱火吞開季兩戰最慘輸分

底特律活塞作客以128比111擊敗熱火，開季取得2連勝，也是球隊自2018-19年賽季以來，首度以2勝0敗開局，當時他們是4勝0敗。儘管比賽期間兩名主力杜倫（Jalen Duren）與湯普森（Ausar Thompson）先後因傷提前退場，活塞仍靠著板凳球員挺身而出，展現出色的陣容深度，成功守住勝利。

NBA／擺脫低潮飆36分 泰托姆澄清與布朗無心結：不是歐尼爾與布萊恩

塞爾蒂克隊今天在主場迎戰尼克隊，揮別開幕戰遭活塞隊22分大逆轉的陰霾，一哥泰托姆（Jayson Tatum）靠著全場26投14中爆砍36分，外加9籃板、7助攻與3抄截，率隊以107：103捍衛主場。賽後談到走出首戰手感低迷的陰霾，泰托姆坦言開幕戰失利後的返航飛行非常安靜，「每個人都感受到了那種不甘，能拿下一勝非常重要。」

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。