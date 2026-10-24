NBA／冠軍戒指成釣魚陷阱！尼克員工點開郵件遭資安測試 官方認錯道歉

紐約尼克日前舉行總冠軍戒指頒發暨冠軍旗幟升起儀式，原本應是慶祝球隊睽違53年再度登頂的重要時刻，卻接連爆出爭議。不僅有部分助理教練在典禮上拿到空戒指盒，尚未領取正式的冠軍戒指，麥迪遜廣場花園（MSG）更被揭露，曾以「領取NBA總冠軍戒指」為誘餌，向公司及球場員工寄送釣魚郵件，測試員工的資安意識。

事件曝光後，MSG方面坦承做法不當，形容這是一次「令人遺憾的錯誤」，並承認公司近期確實曾因類似的網路釣魚攻擊遭到駭客入侵及勒索。

根據《The Athletic》報導，部分尼克商業營運部門及球場員工上個月收到一封電子郵件，內容寫著「您的員工冠軍戒指已經準備好了」，並表示員工可以免費從兩種選項中挑選一款。對於剛見證球隊奪冠、正期待分享榮耀的員工而言，這封郵件看起來就像是公司準備發放冠軍紀念品的正式通知。

然而，當員工點擊郵件中的連結後，才發現自己中了公司設計的網路釣魚測試。郵件頁面隨即告知，他們未能通過測試，必須參加強制性的網路安全課程。

這項測試原本是為了提高員工對網路攻擊的警覺性，但選擇以總冠軍戒指作為誘餌，卻引發外界質疑。尤其對尼克員工來說，冠軍戒指具有特殊意義，使用這份期待已久的榮耀作為測試工具，也讓整起事件顯得格外敏感。

MSG發言人週五發表聲明，坦承公司在這次資安測試中的做法不妥。

「公司先前曾向企業團隊寄送電子郵件，模擬網路釣魚攻擊，以強化我們抵禦駭客的安全能力。」發言人表示，「MSG近期確實遭到駭客入侵及勒索，對方利用員工帳號與密碼進入系統，而這些登入資訊正是透過類似的網路釣魚攻擊取得。使用冠軍戒指作為誘餌來吸引員工注意，是一次令人遺憾的錯誤。」

這番說明也揭露事件背後更嚴重的資安問題。公司並非單純為了教育員工而進行例行測試，而是近期真的曾遭到駭客利用員工帳號與密碼入侵，甚至面臨勒索威脅。這也凸顯企業面對網路釣魚攻擊時，員工的資安意識與內部防護機制有多麼重要。

MSG方面同時強調，公司仍計畫向超過275名球員、教練、員工及其他相關人士贈送總冠軍戒指與珠寶，總價值超過370萬美元。換句話說，這次釣魚郵件所宣稱的冠軍戒指並非完全虛構的獎勵，而是利用公司確實正在籌備的慶祝計畫，讓郵件更具可信度，也更容易使員工上當。

除了資安測試引發的爭議，尼克冠軍戒指的發放安排同樣受到批評。報導指出，球隊在週二新賽季開幕戰前舉行冠軍慶典時，部分助理教練並未拿到真正的戒指，而是收到空戒指盒。ESPN也有消息人士證實，確實有數名尼克教練未能在當天領取冠軍戒指。

報導指出，其中一個原因是部分教練尚未完成戒指尺寸測量，因此正式戒指仍未準備妥當。由於球隊已安排在冠軍慶典上展示戒指，部分教練最後只能先拿到空盒，正式戒指則延後發放。

不過，這樣的安排並未讓所有教練都能接受。據報導，部分教練對延遲領取戒指感到不滿，甚至有人表達憤怒。對於參與整個奪冠賽季、在幕後協助球隊備戰的教練團而言，冠軍戒指不僅是紀念品，更象徵自己對球隊奪冠的貢獻。未能在正式儀式上拿到戒指，自然容易產生失落感。

事實上，冠軍戒指延遲發放並非NBA首例。《The Athletic》也提到，雷霆在2025年奪冠後，同樣曾出現部分戒指延後交付的情況。