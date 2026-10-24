快訊

先爆公帑歡送慶生 陳智菡再揭「僑委會安排徐佳青參與僑務會議」高層異議才取消

「被醫師耽誤的歌手」成絕響…朱志生今告別式 心導管室「初衷」藏10年

惜別晚會變徐佳青歡送兼慶生 僑委會揭連署書喊告：皆僑委自發行為

聽新聞
0:00 / 0:00

NBA／遭再見火鍋無緣助馬刺開胡 溫班亞瑪：重來一次絕對灌籃

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
火箭湯普森蓋溫班亞瑪火鍋。 法新社
火箭湯普森蓋溫班亞瑪火鍋。 法新社

本場賽事

-

:

-

載入中...

馬刺隊今天以110：114惜敗於火箭隊，苦吞開季2連敗，其中溫班亞瑪（Victor Wembanyama）此役雖繳出25分、13籃板、2助攻與2阻攻的成績單，然而比賽激戰至最後關頭卻遭火箭湯普森（Amen Thompson）送出「再見火鍋」，賽後談到這充滿遺憾的最後一擊，溫班亞瑪懊惱直言，假使時光能倒流，他絕不會選擇保守出手，「如果能重來，我一定會直接把球狠狠灌進去。」

溫班亞瑪神情凝重地指出，讓火箭搶下過多的進攻籃板，正是球隊賽前一再強調卻未能落實的致命失誤，他坦言，「我們努力拚搏了一段時間，卻又把之前的努力全部葬送，這就是我們的問題所在。」儘管吞下敗仗，他也看見球隊比上一場比賽有所成長，強調只要能避免讓對手取得雙位數領先、減少代價慘痛的失誤，馬刺依然具備競爭力。

馬刺總教練強森（Mitch Johnson）賽後受訪時也直言，雖然球隊本場的表現比起開幕戰有所改善，但整體的發揮與球隊應有的水準依舊相去甚遠，不僅沒打出專屬馬刺的球風，更缺乏穩定的比賽習慣，「我們還有非常大的進步空間，必須盡快調整到位。」

至於火箭湯普森對於靠著精彩防守幫助球隊取勝，賽後他也說：「你們知道的，那記火鍋決定了比賽的勝負。我們整場都拚得很努力，贏球感覺太棒了，當時情緒完全拉滿，在對手球迷面前慶祝勝利真的很過癮。」

溫班亞瑪 馬刺 火箭 湯普森

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

NBA／湯普森驚天隔扣溫班亞瑪加再見火鍋 杜蘭特讚：不可思議的怪物

NBA／「反斑馬專武」正面賞溫班亞瑪火鍋 雷霆主帥：一點也不意外

NBA／開幕戰命中率寫生涯最差 溫班亞瑪反省：我想太多了

NBA／馬刺「三衛」首度先發退太陽 溫班亞瑪讚：讓我輕鬆許多 

相關新聞

NBA／格林關鍵犯規+柯爾抱怨吞T 勇士收尾被灰熊轟17：0慘遭逆轉

勇士隊今天迎來主場開幕戰，面對重建的灰熊隊，第四節尾聲被打出一波17：0攻勢慘遭逆轉，終場以108：111輸球，苦吞2連敗。

NBA／遭再見火鍋無緣助馬刺開胡 溫班亞瑪：重來一次絕對灌籃

馬刺隊今天以110：114惜敗於火箭隊，苦吞開季2連敗，其中溫班亞瑪此役雖繳出25分、13籃板、2助攻與2阻攻的成績單，然而比賽激戰至最後關頭卻遭火箭湯普森（Amen Thompson）送出「再見火鍋」，賽後談到這充滿遺憾的最後一擊，溫班亞瑪懊惱直言，假使時光能倒流，他絕不會選擇保守出手，「如果能重來，我一定會直接把球狠狠灌進去。」

NBA／湯普森驚天隔扣溫班亞瑪加再見火鍋 杜蘭特讚：不可思議的怪物

火箭隊與馬刺隊今天上演一場精彩對決，最大焦點落在火箭湯普森（Amen Thompson）身上，他不僅在第三節上演震撼全場的隔扣溫班亞瑪（Victor Wembanyama），更在決勝關頭送出致命的再見火鍋，全場繳出20分、10籃板、4助攻、2抄截與2阻攻的全能數據，率隊收下勝利。

NBA／唐西奇23分11失誤無礙 湖人有凱斯勒22分6阻攻洛城內戰勝出

NBA本賽季首度的「洛城內戰」在今天登場，在主場出賽的湖人隊儘管首節手感不佳一度落後，但第二、三節團隊火力全開，兩節合計攻下76分，並在末節擋下快艇隊反撲，以125：117收下開季二連勝。

NBA／擁字母哥也打不贏兩主力傷退活塞 熱火吞開季兩戰最慘輸分

底特律活塞作客以128比111擊敗熱火，開季取得2連勝，也是球隊自2018-19年賽季以來，首度以2勝0敗開局，當時他們是4勝0敗。儘管比賽期間兩名主力杜倫（Jalen Duren）與湯普森（Ausar Thompson）先後因傷提前退場，活塞仍靠著板凳球員挺身而出，展現出色的陣容深度，成功守住勝利。

NBA／擺脫低潮飆36分 泰托姆澄清與布朗無心結：不是歐尼爾與布萊恩

塞爾蒂克隊今天在主場迎戰尼克隊，揮別開幕戰遭活塞隊22分大逆轉的陰霾，一哥泰托姆（Jayson Tatum）靠著全場26投14中爆砍36分，外加9籃板、7助攻與3抄截，率隊以107：103捍衛主場。賽後談到走出首戰手感低迷的陰霾，泰托姆坦言開幕戰失利後的返航飛行非常安靜，「每個人都感受到了那種不甘，能拿下一勝非常重要。」

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。