NBA／遭再見火鍋無緣助馬刺開胡 溫班亞瑪：重來一次絕對灌籃

馬刺隊今天以110：114惜敗於火箭隊，苦吞開季2連敗，其中溫班亞瑪（Victor Wembanyama）此役雖繳出25分、13籃板、2助攻與2阻攻的成績單，然而比賽激戰至最後關頭卻遭火箭湯普森（Amen Thompson）送出「再見火鍋」，賽後談到這充滿遺憾的最後一擊，溫班亞瑪懊惱直言，假使時光能倒流，他絕不會選擇保守出手，「如果能重來，我一定會直接把球狠狠灌進去。」

溫班亞瑪神情凝重地指出，讓火箭搶下過多的進攻籃板，正是球隊賽前一再強調卻未能落實的致命失誤，他坦言，「我們努力拚搏了一段時間，卻又把之前的努力全部葬送，這就是我們的問題所在。」儘管吞下敗仗，他也看見球隊比上一場比賽有所成長，強調只要能避免讓對手取得雙位數領先、減少代價慘痛的失誤，馬刺依然具備競爭力。

馬刺總教練強森（Mitch Johnson）賽後受訪時也直言，雖然球隊本場的表現比起開幕戰有所改善，但整體的發揮與球隊應有的水準依舊相去甚遠，不僅沒打出專屬馬刺的球風，更缺乏穩定的比賽習慣，「我們還有非常大的進步空間，必須盡快調整到位。」

至於火箭湯普森對於靠著精彩防守幫助球隊取勝，賽後他也說：「你們知道的，那記火鍋決定了比賽的勝負。我們整場都拚得很努力，贏球感覺太棒了，當時情緒完全拉滿，在對手球迷面前慶祝勝利真的很過癮。」