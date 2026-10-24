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NBA／羅賓森轉戰波士頓拒看尼克頒冠軍戒儀式 布朗森暖心回應

聯合新聞網／ 綜合報導
布朗森領取冠軍戒。 法新社
布朗森領取冠軍戒。 法新社

紐約尼克日前舉行總冠軍戒指頒發暨冠軍旗幟升旗儀式，昔日奪冠功臣羅賓森（Mitchell Robinson）卻選擇不觀看這場慶典，引發外界關注。對此，尼克隊長布朗森（Jalen Brunson）表示理解，強調羅賓森本來就是一名情緒表達直接、競爭心強烈的球員，並不會因此對這位昔日隊友產生芥蒂。

上季協助球隊奪冠的羅賓森是在今年7月離開尼克，與塞爾蒂克簽下一紙3年、總值4740萬美元且全額保障的合約。對這位曾與尼克共同登上巔峰的中鋒而言，如今穿上不同球隊的球衣，面對昔日隊友慶祝奪冠，心情難免複雜。

布朗森先前受訪，被問及羅賓森拒看冠軍慶典一事時，並未表現出不滿，反而流露出對老隊友的理解。

「我們都知道他是一名競爭心很強的人，也是一個情緒都寫在臉上的人。這就是他一貫的風格。」布朗森表示。他也坦言，羅賓森離隊確實讓人感到百感交集。「這絕對是喜憂參半的感覺，他是我的好朋友。我只是很高興他能拿到一份不錯的合約。」

羅賓森 美聯社
羅賓森 美聯社

羅賓森暫時還無法拿到自己的冠軍戒指。根據安排，他必須等到明年3月14日，隨塞爾蒂克重返麥迪遜廣場花園時，才能正式領取屬於自己的冠軍戒指。這也將是他離開尼克後，首次回到這座熟悉的球場。

除了羅賓森的去留話題，尼克的冠軍戒指儀式也因另一個細節引起討論。根據《紐約郵報》報導，部分尼克助理教練在典禮上拿到的竟然是空戒指盒，而不是實際的冠軍戒指。

不過，這並不代表球隊遺漏了助理教練的貢獻。報導指出，這是尼克整體戒指發放計畫的一部分，相關助理教練預計很快就會收到正式戒指。球隊此次計畫準備超過275枚冠軍戒指，發放對象涵蓋球員、教練及其他工作人員，讓整個奪冠團隊都能分享這份榮耀。據悉，這些冠軍戒指的總價逾370萬美元。

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