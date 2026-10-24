NBA／湯普森驚天隔扣溫班亞瑪加再見火鍋 杜蘭特讚：不可思議的怪物

火箭隊與馬刺隊今天上演一場精彩對決，最大焦點落在火箭湯普森（Amen Thompson）身上，他不僅在第三節上演震撼全場的隔扣溫班亞瑪（Victor Wembanyama），更在決勝關頭送出致命的再見火鍋，全場繳出20分、10籃板、4助攻、2抄截與2阻攻的全能數據，率隊收下勝利。

談到這場激戰的勝負分水嶺，賽後各方球星紛紛向這位運動能力驚人的年輕好手獻上讚嘆，火箭球星杜蘭特（Kevin Durant）賽後直言，「溫班亞瑪當時以為自己夠高，想直接強行起跳完成進攻，但湯普森真的是個運動能力不可思議的怪物，那真是一記拯救比賽的火鍋。」

火箭隊友范弗利特（Fred VanVleet）也對這記關鍵防守讚不絕口，「地球上沒有多少人，能夠對溫班亞瑪做出這樣的防守。」

馬刺後衛福克斯（De'Aaron Fox）則無奈又佩服地表示，「太精彩的火鍋了，他大概是這個星球上出現過的最好運動員之一，他完成了一次了不起的防守。」

今天手感火燙的馬刺哈波（Dylan Harper）也驚嘆，「湯普森封阻溫班亞瑪簡直不可思議，這種頂級的防守操作，可能要一百萬次才會見到一次。」